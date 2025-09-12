Kamal Mekouar, l’Artisan de l’Excellence en Afrique

Le Marocain Kamal Mekouar, Président-Directeur Général de Villa Design Company, inspiré par le concept de de l’Itqanisation, contribue à la Renaissance du design industriel africain. Ce leader panafricain s’est spécialisé dans 33 métiers dans les domaines de l’hôtellerie, le résidentiel, le tertiaire et l’événementiel.

Pionnier et visionnaire, Kamal Mekouar avec 25 ans d’expérience dans une trentaine de domaines d’activités, incarne l’audace d’une reconversion réussie au Maroc et en Afrique.

Après une carrière accomplie en tant que Docteur en Chirurgie Dentaire, il opère un virage inspirant en fondant la Villa Design Company, une vitrine d’excellence du fait main artisanal marocain à l’industrie conventionnelle et numérique marocaine, du style contemporain et Morocco andalou à l’art déco africain, en passant par le style afro-berbère. Avec une ambition affirmée : hisser l’artisanat du continent africain au rang de joyau mondial du design.

Kamal Mekouar est bâtisseur d’une matériauthèque numérisée de 8500 références de matériaux spécifiques pour les lots finitions et second œuvre : en bois, acier, polymères, pierre et marbre, verre, composites, bétons, cuirs, zellige, matériaux écologiques.

Diplomatie du Savoir-Faire et Transmission

Dans un monde où les échanges économiques et culturels sont en constante évolution, Kamal Mekouar se distingue par une véritable diplomatie du savoir-faire. Il ne se contente pas de promouvoir les créations africaines, qui ne sont pour lui que les meilleures valeurs représentant le sens de l’humanité.

Pour lui : les masques africains incarnent les plus hautes valeurs de l’humanité : la liberté, la sagesse, le courage, l’harmonie avec la nature, et le lien sacré entre les vivants et les ancêtres...

Ce leader panafricain construit des passerelles entre artisans, designers et industriels, favorisant la circulation des idées et le partage des expériences. Son approche dépasse la simple commercialisation et s’affirme comme une démarche de transmission : il œuvre à sauvegarder et à documenter les techniques et motifs traditionnels, tout en encourageant l’innovation.

Au sein de la Villa Design Company, cette volonté se concrétise par la création d’une bibliothèque et d’une banque de l’artisanat africain, véritables centres de ressources et d’archives. Ces initiatives pionnières préservent la mémoire vivante du continent tout en nourrissant l’inspiration des nouvelles générations de créateurs. Kamal Mekouar démontre ainsi qu’il est possible de faire dialoguer modernité et héritage, élargissant l’horizon de tout un secteur.

L’Artisan marocain de l’Excellence considère que l’artisanat africain dépasse la sphère du décoratif : c’est un levier central de développement économique, de solidarité et d’émancipation pour l’Afrique. Kamal Mekouar milite pour que chaque création – motif, texture, matériau – soit reconnue à sa juste valeur sur la scène internationale.

Son engagement se traduit dans des échanges de compétences sud-sud, sans éternel modèle unique, mais par l’émergence d’excellences locales et une solidarité renouvelée.

Un Visionnaire, Ambassadeur et Bâtisseur

Plus qu’un entrepreneur, Kamal Mekouar bâtit des ponts entre marchés, civilisations et générations. À la tête de Villa Design Company, il insuffle à ses équipes l’ambition de façonner un design africain audacieux, innovant et universel.

Sa démarche fait résonner le patrimoine africain à l’échelle mondiale, propulsant l’artisanat comme une force créatrice et fédératrice, tournée vers l’avenir.

Un parcours porté par la Passion du Beau

Natif de la ville de Fès, dans une des plus belles maisons du quartier Douh, berceau spirituel et artisanal du Maroc, Kamal Mekouar a grandi dans une atmosphère empreinte de tradition, de finesse et de créativité. La richesse culturelle de cette cité légendaire – connue pour ses médersas, ses artisans du cuir, ses maîtres du zellige et son raffinement séculaire – a profondément imprégné son regard et orienté son parcours.

C’est dans cette enfance marquée par l’authenticité qu’est née l’Itqanisation (SMAQ et TAWIL), une philosophie ancrée dans la culture marocaine. Inspirée du mot itqan, qui signifie « perfection, rigueur dans l’exécution », elle est le reflet d’un instinct précoce : faire les choses avec soin, beauté et exigence.

De ses premières années d’école à ses projets les plus ambitieux, ce principe guide toute l’action de Kamal Mekouar.

L’Itqanisation est aujourd’hui le fondement d’une démarche globale dédiée à l’excellence, au respect du travail bien fait et à la valorisation du patrimoine artisanal.

