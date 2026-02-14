Les nouveaux maires de Djidja, Za-Kpota et Zogbodomey

Le préfet du département du Zou, Valère Sètonnougbo, a procédé ce samedi 14 février 2026, à l’installation des conseils communaux des communes de Djidja, de Za-Kpota et de Zogbodomey. Au terme de la cérémonie d’installation, les conseillers KATAKENON Martin, AHOSSOUBOCO Marc, et AGBODJI François sont respectivement les nouveaux maires de ces communes du Zou.

Voici la composition des conseils communaux de ces mairies

Djidja

Maire : KATAKENON Martin

1er adjoint au maire : ASSOKOU Germain

2e adjoint au maire : ATINNOU Nazaire

Za-Kpota :

Maire : AHOSSOUBOCO Marc

1er adjoint au maire : DANDJLESSA Bertrand

2e adjoint au maire : NOUGLOÏ Félix

Zogbodomey

Maire : AGBODJI François

1er adjoint au maire : LOKOSSI Edouard

2e adjoint au maire : LANGANFIN G. A. Mèdéssè Amos

