Les nouveaux maires de Djidja, Za-Kpota et Zogbodomey

Le préfet du département du Zou, Valère Sètonnougbo, a procédé ce samedi 14 février 2026, à l’installation des conseils communaux des communes de Djidja, de Za-Kpota et de Zogbodomey. Au terme de la cérémonie d’installation, les conseillers KATAKENON Martin, AHOSSOUBOCO Marc, et AGBODJI François sont respectivement les nouveaux maires de ces communes du Zou.
Voici la composition des conseils communaux de ces mairies
Djidja
Maire : KATAKENON Martin
1er adjoint au maire : ASSOKOU Germain
2e adjoint au maire : ATINNOU Nazaire
Za-Kpota :
Maire : AHOSSOUBOCO Marc
1er adjoint au maire : DANDJLESSA Bertrand
2e adjoint au maire : NOUGLOÏ Félix
Zogbodomey
Maire : AGBODJI François
1er adjoint au maire : LOKOSSI Edouard
2e adjoint au maire : LANGANFIN G. A. Mèdéssè Amos