Gbenameto plaide pour l’augmentation de l’effectif des Magistrats à la Cour

La rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour d’Appel de Cotonou et des tribunaux de son ressort territorial s’est ouverte lundi 09 octobre 2023. Une audience solennelle a réuni dans la grande salle d’audience A de la Cour d’Appel de Cotonou, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, de Hauts Magistrats, Conseillers à la Cour Suprême, Autorités administratives, politiques et religieuses etc.

« Quel leadership pour une gestion efficiente de nos juridictions ? », c’est le thème de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour d’Appel de Cotonou. Selon le Président de la Cour d’Appel de Cotonou, le Magistrat Justin Gbenameto, le leadership construit une vision. « Il inspire, motive, produit des changements et transforme son milieu. Et c’est ce que nous voulons pour notre maison cette année. La justice ne doit plus être considérée comme un service à rendre mais un devoir qui s’impose. Il faut donc construire des Magistrats transformateurs favorables à la prise de décisions éthiques », a-t-il déclaré.

Le Président de la Cour d’Appel de Cotonou a proposé entre autres « l’élaboration des codes de déontologie suivant une approche vraiment participative, la formation et le renforcement des capacités des acteurs judiciaires, la dotation des juridictions de moyens matériels ».

Dans son intervention, le Président de la Cour d’Appel de Cotonou, a salué les réformes entreprises par le gouvernement de Patrice Talon dans le secteur de la Justice. A l’en croire, au cours de la mandature 2022-2023, la Cour d’Appel de Cotonou a rendu au total 1930 arrêts. Selon le Magistrat Justin Gbenameto, il reste encore à faire dans le secteur. Il a plaidé pour l’augmentation de l’effectif des Magistrats à la Cour. Le siège compte actuellement 11 magistrats. A l’en croire, ce nombre « ne permet pas à la Cour de satisfaire convenablement les demandes des populations ».

