Justin Adjovi abandonne Les Démocrates

Ce samedi 15 novembre, Justin Adjovi, jusqu’alors Secrétaire national à la trésorerie et au patrimoine, a annoncé son départ du parti Les Démocrates.

Lors d’un meeting à Cotonou, samedi 15 novembre 2025, Justin Adjovi, l’ancien parlementaire de la 16ᵉ circonscription électorale, a déclaré « tourner la page » du parti Les Démocrates. Il affirme vouloir désormais s’investir dans la « dynamique de développement » en cours sous le président Patrice Talon. Sans donner le nom d’un parti, il annonce qu’il rejoint la mouvance présidentielle.

Ce départ s’inscrit dans un mouvement de désengagement en cascade au sein du parti. Le 31 octobre dernier, les députés Chantal Adjovi, Joël Godonou, Léansou Do-Régo, Denise Hounmènou, Constant Nahum et Michel Sodjinou ont démissionné du groupe parlementaire des Démocrates. Le 13 novembre, les six députés démissionnaires ont été reçus au siège du Bloc Républicain (BR) par Abdoulaye Bio Tchané et Joseph Djogbénou (UP-R).

L’ancien député, Patrick Djivo, a lui aussi annoncé son retrait des LD.

M. M.

16 novembre 2025 par ,