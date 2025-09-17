mercredi, 17 septembre 2025 -

Université d’Abomey-Calavi

Julien Gbessi élu président de la FNEB




Au terme d’une élection organisée, lundi 15 septembre 2025, sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi, c’est la liste Nouvel Elan qui a remporté la majorité des voix, actant ainsi l’élection du candidat Julien Gbessi au poste de président du Bureau exécutif de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB).

Julien Gbessi succède à Marius Tchomakou à la tête du Bureau exécutif de l’organisation estudiantine. Il a été porté en triomphe au terme de l’élection organisée lundi dernier, avec 1713 voix contre 224 voix pour la liste adverse, Nouvelle force militante.
Le nouveau président de la FNEB assure travailler avec l’ensemble « des fédérés » pour faire briller davantage l’organisation estudiantine.

F. A. A.

17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




