Jude Lodjou, candidat du parti LD éploré

Le candidat au poste de vice-président de la République du parti Les Démocrates (LD) à l’élection présidentielle de 2026 est éploré. Jude Lodjou a perdu son épouse le 16 octobre dernier.

Coup dur pour Jude Lodjou. Alors qu’il préparait activement la présidentielle d’avril 2026, la mort lui a arraché son épouse. Dame Okpè Eurydice Ohossa a rendu l’âme, le 16 octobre dernier, à l’âge de 54 ans. L’inhumation de la défunte est prévue pour le samedi 8 novembre prochain.

Paix à son âme !

30 octobre 2025 par ,