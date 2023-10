Joy Basu explore les pistes de renforcement des relations économiques Bénin-USA

A l’issue d’une visite de trois jours au Bénin, la Sous-Secrétaire d’Etat adjointe au Bureau des Affaires africaines, Chargée des affaires économiques et régionales, Joy Basu a fait le point de son séjour. C’est lors d’une conférence de presse tenue, mardi 17 octobre 2023, à l’ambassade des Etats-Unis près le Bénin à Cotonou en présence de l’ambassadeur Brian Shukan et de Brinille Ellis, la Cheffe de mission adjointe à l’ambassade des USA près le Bénin.

Explorer pour voir quelle forme donner à la « coopération économique » entre les Etats-Unis d’Amérique et le Bénin afin que celle-ci soit « bénéfique pour les deux parties ». C’est ce qui justifie la visite qu’a effectuée la Sous-Secrétaire d’Etat adjointe au Bureau des Affaires africaines, Chargée des affaires économiques et régionales, Joy Basu au Bénin les 15, 16 et 17 octobre 2023.

La visite a été marquée par des entretiens avec le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances Romuald Wadagni, le ministre des affaires étrangères Shegun Adjadi Bakari, la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Assouman, le Secrétaire d’Etat à l’énergie Édouard Dahome.

La Sous-Secrétaire d’Etat adjointe au Bureau des Affaires africaines, Chargée des affaires économiques et régionales a échangé avec les représentants de la société civile et des acteurs du secteur privé. « J’ai eu l’occasion d’écouter, parce que c’est dans cette position que je suis mise réellement, des membres de la société civile, des entrepreneurs », a indiqué Joy Basu.

Joy Basu a effectué des descentes au Port de Cotonou, à la Zone économique industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) et au niveau des transformateurs d’énergie installés dans le cadre du Millennium Challenge Account-Bénin II (MCA-Benin 2). Il s’agit de « comprendre comment les choses fonctionnent au Bénin économiquement et savoir comment les Etats-Unis peuvent faire pour être de meilleurs et de très bons partenaires », a précisé la Sous-Secrétaire d’Etat adjointe au Bureau des Affaires africaines, Chargée des affaires économiques et régionales.

Joy Basu a échangé sur de sujets tels que l’opportunité de l’AGOA, l’initiative des Etats-Unis qui permet à des entrepreneurs ou des entreprises d’exporter des produits locaux vers les Etats-Unis. « Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet notamment en parlant de la législation et des opportunités qui sont offertes aux entrepreneurs en la matière et (…) de l’impact positif que cela peut avoir sur la population », a expliqué la Sous-Secrétaire d’Etat adjointe au Bureau des Affaires africaines, Chargée des affaires économiques et régionales lors d’une conférence de presse tenue le 17 octobre 2023 à l’ambassade des Etats-Unis près le Bénin à Cotonou.

Les impressions à l’issue de la visite

« C’est un plaisir pour moi d’être au Bénin et j’ai vraiment été très bien accueillie depuis mon arrivée. Ce qui explique ma visite au Bénin, c’est principalement le fait que la connexion économique est très importante entre les Etats-Unis et l’Afrique surtout en ce qui concerne l’administration Biden. Le plus important tout d’abord, c’est de savoir ce dont les populations en Afrique subsaharienne ont besoin. Donc, nous avons besoin que les africains soient engagés et qu’ils soient prospères pour pouvoir participer à ces échanges. Et, nous félicitons pour cela le gouvernement béninois pour son travail qui a consisté à rendre l’environnement des affaires plus positif à travers des investissements et des mesures telles que la digitalisation, améliorer la transparence, la lutte contre la transparence. J’ai été impressionnée par les investissements qui ont été faits dans le sens d’avoir une économie qui évolue très vite (…) Ce que j’ai pu constater durant ma visite au Bénin. Et bien sûr, la population du Bénin reste la cible clé en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs », a indiqué Joy Basu, Sous-Secrétaire d’Etat adjointe au Bureau des Affaires africaines, Chargée des affaires économiques et régionales.

A la GDIZ, la Sous-secrétaire a dit son admiration de voir la transformation de produits locaux en marche et le nombre important de jeunes qui y travaillent. C’est la même satisfaction à l’issue des visites effectuées au Port de Cotonou et sur le site des transformateurs d’énergie. « Tout cela est prometteur », a indiqué Joy Basu.

M. M.

18 octobre 2023 par