Journée internationale de lumière

La Journée internationale de la lumière est célébrée la semaine du 16 mai de chaque année par l’UNESCO, date anniversaire de la première opération réussie du laser en 1960 par Theodore Maiman. Plusieurs défis créatifs et citoyens à l’image du défi #illelumiere célèbrent le phénomène de lumière à la confluence de l’eau ou d’espaces naturels.

Sans elle notre planète ne serait qu’un lieu aride et froid. À l’inverse, là où la lumière est présente la vie est abondante. Mais la lumière représente plus encore pour l’humanité. La lumière va de pair avec la connaissance ; elle nous offre un prisme à travers lequel nous pouvons voir et comprendre le monde.

La Journée internationale de la lumière est célébrée la semaine du 16 mai de chaque année par l’UNESCO. Audrey Azoulay citait un vers d’Iphigénie dans le mythe grec "Iphigénie en Aulis", "Ne me prends pas la vie d’avance, car il est si doux de regarder la lumière.", suppliant son père, Agamemnon, de ne pas la sacrifier en obéissance à l’oracle d’Artémis. Car, pour Iphigénie, toutes les raisons de s’accrocher au monde ne valent pas la douceur de contempler la lumière. La lumière symbolise la vie, un symbole qui transcende tous les autres éléments.

Audrey Azoulay indiquait que c’est grâce à la lumière que le monde peut se présenter à nos yeux, et c’est précisément à cause de l’importance de la lumière que le souci de la lumière est profondément enraciné dans toutes les civilisations.

De plus, la lumière et la manipulation de la lumière sont des éléments centraux des arts visuels, des arts de la scène, de la littérature et de la pensée humaine. La signification et le symbole de la lumière sont courants dans les œuvres d’art, la philosophie et les sciences humaines, et le concept de lumière évolue constamment avec l’approfondissement des connaissances scientifiques humaines.

Le 16 mai 1960, le physicien et ingénieur Theodore Maiman a produit avec succès un laser pour la première fois, incarnant la transformation que la lumière a apportée à la société humaine. La science a maîtrisé la compréhension et l’utilisation du phénomène naturel de la lumière, qui joue un rôle central dans toutes les applications scientifiques.

L’UNESCO a plus précisément désigné le 16 mai comme la Journée internationale de la lumière en 2017, qui vise à promouvoir le rôle de la lumière dans la science, la culture et l’art, l’éducation et le développement durable, ainsi que dans la médecine, la communication et les applications de terrain.

Kevin LOGNONÉ

16 mai 2023 par