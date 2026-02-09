lundi, 9 février 2026 -

Assemblée nationale

Joseph Djogbénou trace la voie de la 10e législature




Élu président de l’Assemblée nationale de la 10e législature ce dimanche 8 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, Joseph Djogbénou a prononcé son premier discours à la tête du Parlement béninois. Un message empreint de gratitude envers le peuple béninois, ses collègues députés et les forces politiques, mais aussi marqué par l’évocation des défis nationaux, la poursuite des réformes engagées et l’engagement à œuvrer pour le bien-être des citoyens et la protection de la nation. Lire l’intégralité de son discours

" Les premiers mots en cette circonstance sont des mots de gratitude. D’abord en votre nom, à l’endroit de ce peuple, de cette nation qui, dans sa diversité, a fait à chacune et à chacun de nous une confiance, nous a transmis sa confiance pour la représenter. Je voudrais, en votre nom, à nous tous, lui adresser notre reconnaissance et nos gratitudes. Cette confiance sera honorée.

Ensuite, au nom des membres du Bureau, à votre endroit, mes chers collègues, pour nous honorer de votre confiance à l’effet de vous représenter et d’incarner en votre nom la représentation nationale, je voudrais vous remercier pour cette étape majeure que vous accomplissez ce jour. Je voudrais aussi, et toujours en votre nom, remercier le doyen d’âge et les membres du Bureau d’âge.

Monsieur le doyen d’âge, cher collègue, vous êtes d’une jeunesse prodigieuse et inspirante, et nous vous remercions, nous tous, d’avoir conduit l’installation des membres de l’Assemblée nationale 10e législature et l’élection des membres du Bureau.

Mesdames et messieurs, chers collègues, la 10e législature s’installe dans un contexte que chacun connaît, au plan national, au plan régional, au plan international. De tous côtés, à tous points de vue, c’est un contexte de grande concurrence internationale, où il faut chercher le nécessaire pour honorer et assurer l’épanouissement de chacune et de chacun de nos concitoyens.

Nous sommes honorés de contribuer à cet exercice dans la mise en œuvre du pouvoir législatif. Le contexte national est celui de l’actualisation, de la concrétisation des grandes réformes que le président Patrice Talon a inspirées, a conduites. Je voudrais en ces lieux et de cette tribune, lui adresser notre sincère reconnaissance et nos gratitudes pour son courage, sa pugnacité, sa rigueur, pour faire en sorte que le Bénin compte.

Nous entamons dans le cadre de cette réforme le premier des septennats. Bientôt, il y aura l’élection du président de la République. Je veux vous dire à chacune et à chacun que démarre aujourd’hui la première marche pour l’élection du candidat que de tous les bords ici nous avons choisi à l’élection du président de la République.

Je voudrais surtout et enfin remercier le président Abdoulaye Bio Tchané et l’ensemble des dirigeants du Bloc républicain, remercier l’ensemble des dirigeants de l’Union Progressiste de Renouveau, remercier les militantes et les militants de chacun des partis, remercier chaque citoyenne et chaque citoyen encore une fois de l’honneur qu’ils nous ont fait pour faire en sorte que nous soyons ici présents et contribuer avec l’exécutif à la représentation du Bénin et à la défense de notre nation.

Mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous entamons cette dixième législature avec une pensée profonde. D’abord pour chaque citoyenne et chaque citoyen qui sont sur les différents théâtres pour assurer la protection de notre pays, dans les centres de santé, sur les théâtres de combat pour assurer le pain, pour assurer le vin pour chacune et chacun de nos compatriotes.

Nous entamons cette dixième législature enfin avec une pensée profonde pour les Béninoises et les Béninois qui sont dans la peine. Nous allons agir de sorte à diminuer cette peine, quelle que soit la source, quelle que soit la cause.

Nous entamons cette dixième législature sous la protection de Dieu, sous la protection des mânes de nos ancêtres et que Dieu protège le Bénin.

Je vous remercie "

9 février 2026 par Akpédjé Ayosso




