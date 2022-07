Joseph Djogbénou s’annonce sur le terrain politique

Après sa démission, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou a annoncé son réengagement en politique notamment au sein de sa formation l’Union Progressiste. L’annonce a été faite ce mercredi 13 juillet 2022 à travers une conférence de presse organisée à l’hôtel Novotel.

Le professeur Joseph Djogbénou, désormais ex président de la Cour constitutionnelle, a réitéré sa « reconnaissance et gratitude » à ses pairs pour sa désignation après quatre années passées à la tête de la haute juridiction.

La démission de la Cour constitutionnelle résulte d’une question de « foi et conscience » et aussi d’une analyse « personnelle » de la situation politique, selon le professeur Joseph Djogbénou qui précise que les objectifs majeurs de la Cour constitutionnelle sont atteints et qu’il est temps de « redevenir ouvrier du chantier politique ».

« Me remettre dans l’engagement politique, me remettre dans la construction politique. Beaucoup de choses sont encore à faire et en ma qualité d’un intellectuel engagé, il paraît nécessaire de renoncer au confort institutionnel et se remettre en chemin, en parcourant monts et vallées, les villages, les quartiers, les arrondissements et faire en sorte que nos compatriotes comprennent mieux ce qu’au plan politique, on leur offre », a expliqué Joseph Djogbénou.

L’ex militant du parti Alternative Citoyenne entend reprendre l’engagement politique là où il l’avait laissé (Union Progressiste, NDLR) tout en souhaitant que l’UP accepte son retour. « Il est nécessaire de retrouver sa famille politique et la mienne, c’est l’Union Progressiste », a-t-il indiqué.

Interrogé sur le fait qu’il aspire à devenir président du parti Union Progressiste (UP) comme distillé dans l’opinion publique, Joseph Djogbénou rétorque « mon intention n’est nullement d’occuper une fonction déterminée. Je suis déterminé à accomplir les missions que mon parti voudra bien me confier ».

En ce qui concerne sa probable candidature aux élections prochaines notamment les législatives prévues dans six mois et la présidentielle éventuellement, Joseph Djogbénou répond : « Je suis candidat à tout ce que le parti me demande ».

L’ex président de la Cour constitutionnelle tient au respect de l’obligation de réserve due à sa précédente fonction. Joseph Djogbénou promet ne « rien dire, rien révéler qui soit dans le périmètre de la Cour constitutionnelle. »

Marc MENSAH

13 juillet 2022 par