Joseph Djogbénou reçoit l’ambassadeur néerlandais à Porto-Novo

Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou, a reçu, lundi 23 février 2026, à son cabinet du Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, Joris P.W. Jurriëns, pour un échange centré sur le renforcement de la coopération bilatérale.

Les relations économiques, la stabilité régionale et l’appui à la gouvernance démocratique. Les deux personnalités ont évoqué les priorités communes entre Cotonou et La Haye, notamment dans les domaines de l’eau, de la sécurité alimentaire et de la santé étaient au centre des échanges, lundi 23 février 2026 à Porto-Novo, entre le président de de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou et l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, Joris P.W. Jurriëns.

« Nous avons parlé des excellentes relations bilatérales entre nos deux pays, fondées sur des intérêts communs comme le développement économique, les investissements, la stabilité et la sécurité », a déclaré le diplomate néerlandais à l’issue de l’audience.

Les échanges ont également porté sur les initiatives de renforcement des capacités des jeunes et des femmes dans la vie publique. L’ambassade des Pays-Bas soutient plusieurs programmes mis en œuvre avec l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD), visant à promouvoir les valeurs démocratiques et à consolider les institutions locales.

En poste à Cotonou depuis 2023, Joris P.W. Jurriëns a souligné la volonté de son pays d’élargir davantage la coopération aux domaines économique, politique et sécuritaire, dans un contexte régional marqué par des défis croissants.

