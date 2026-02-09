Joseph Djogbénou place son mandat sous le sceau de la continuité

La 10e législature de l’Assemblée nationale du Bénin a officiellement entamé son parcours avec la première cérémonie de montée des couleurs, tenue dans la matinée de ce lundi 9 février 2026. Un moment solennel présidé par le nouveau Président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamè Djogbénou, en présence du personnel parlementaire.

La cérémonie des couleurs a été marquée par l’exécution des trois couplets de L’Aube Nouvelle, l’hymne nationale du Bénin. Prenant ensuite la parole, le Président Joseph Fifamè Djogbénou a tenu à inscrire son action dans la continuité institutionnelle de l’État et de l’administration parlementaire. « On pourrait penser que c’est un jour nouveau. Mais l’État est une continuité. Et l’administration parlementaire est une continuité aussi », a-t-il déclaré.

Pour lui, l’institution demeure la même. Saluant le leadership de Louis Gbèhounou Vlavonou, qu’il a qualifié d’« immense Président de l’Assemblée nationale », Joseph Djogbénou a exhorté le personnel à maintenir le même niveau de rigueur, d’abnégation au travail et de respect du bien public. « Et je vous prierais, chacune et chacun de considérer que les instances demeurent les mêmes, que la rigueur avec laquelle vous avez soutenu le Président Vlavonou doit être là même ; que l’abnégation au travail doit être là même ; que le respect du bien public doit être le même », a-t-il ajouté.

Au nom du bureau qu’il préside, le nouveau PAN a également rassuré le personnel de la solidarité et de la proximité de la nouvelle équipe dirigeante. Il a affirmé que la gouvernance de l’Assemblée nationale se fera « avec autant de rigueur qu’au temps du Président Vlavonou ».

Revenant sur la portée symbolique de la cérémonie de levée des couleurs, Joseph Fifamè Djogbénou a rappelé qu’il s’agit d’un moment de respect et de communion autour des valeurs nationales. Le Président de l’Assemblée nationale a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à l’élection des membres du bureau parlementaire, saluant une élection conduite « avec clarté et dignité ». Dans une note empreinte de spiritualité et d’espoir, il a qualifié cette étape de « premier acte d’un septennat », formulant le vœu que tous puissent, au terme du mandat, célébrer ensemble davantage le Bénin.

9 février 2026 par