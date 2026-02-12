Joseph Djogbénou nomme deux assistants

Le nouveau président de l’Assemble nationale, 10e législature, procède déjà à la mise en place de ses collaborateurs. Il vient de nommer deux assistants.

Des nominations au Parlement béninois. Le nouveau président Joseph Djogbénou a nommé deux assistants ce mercredi 11 février 2026. Il s’agit de Kossi Antoine Louis Djedou, inspecteur du Trésor à la retraite et maire sortant de la ville d’Abomey. L’autre élu qui bénéficie de la confiance de la deuxième personnalité de l’Etat, est le chef d’arrondissement (CA) sortant de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Igor Alignon Boco, élu conseiller communal aux élections communales du 11 janvier 2026 sur la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), est également nommé assistant du nouveau président.

Avant sa nomination, ce dernier avait déjà annoncé sa démission au sein du conseil communal d’Abomey-Calavi.

F. A. A.

