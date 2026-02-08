Joseph DJOGBENOU, nouveau président de l’Assemblée nationale

L’ancien président de la Cour conb stitutionnelle, Joseph DJOGBENOU est élu président de l’Assemblée nationale, 10e législature, au terme d’un vote ce dimanche 8 février 2026 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Le Parlement béninois a un nouveau président. Joseph DJOGBENOU, président du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), majoritaire au terme des législatives du 11 janvier 2026, est élu ce dimanche, à l’unanimité des députés, président de l’Assemblée nationale.

Le nouveau président est un avocat de droit privé, ancien ministre de la justice, et de la législation du chef de l’Etat Patrice Talon, le tout premier après son arrivée au pouvoir en avril 2016. Après un peu plus de 02 ans à la tête de ce département ministériel, il sera propulsé à la Cour constitutionnelle, sixième mandature. Porté par ses collègues conseillers, il sera élu président de la Haute institution qu’il préside, du 8 juin 2018, au 12 juillet 2022.

Revenu sur la scène politique après une démission, il se lance dans la bataille politique pour ratisser large autour des idéaux de l’Union progressiste le renouveau, succédant ainsi au patriarche, Bruno AMOUSSOU.

F. A. A.

8 février 2026 par