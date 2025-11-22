José Tonato et Luc Gnacadja, candidats aux municipales à Cotonou

Le ministre des infrastructures en charge du cadre de vie et des transports, José Didier Tonato, et l’ancien ministre de l’environnement, de l’habitat et de l’urbanisme de feu Mathieu Kérékou, Luc Gnacadja, sont candidats aux élections communales et municipales de janvier 2026 à Cotonou.

Sur la liste déposée par le parti Union progressiste le renouveau (UP-R) à la Commission électorale nationale autonome (CENA), pour les élections communales et municipales de janvier 2026 au Bénin, on retrouve les noms de l’actuel ministre des infrastructures en charge du cadre de vie et des transports, José Didier Tonato. Il est suppléant du maire Luc Atrokpo, dans le 13e arrondissement de Cotonou.

Dans le 2e arrondissement, on retrouve sur la liste UP-R, l’ancien ministre de l’environnement de l’ex président Mathieu Kérékou, Luc Gnacadja. Il est le suppléant de Sohou Djidjoho Alexandre Casimir.

Qui des deux ministres sera à la tête de la municipalité de Cotonou au terme des élections générales de 2026. C’est la seule question que l’on se pose surtout quand on sait que le maire actuel, Luc Atrokpo, est candidat pour les élections législatives dans la 16e circonscription électorale. Quel sera son choix ? La mairie ou le Parlement ? Les jours à venir nous édifierons.

