José Tonato à la tête du secteur des Transports

Le ministre sortant des infrastructures et des transports Hervé Hehomey a passé le témoin, mardi 18 avril 2023, au ministre José Didier Tonato.

Conformement aux dispositions du décret N°2023-156 du 17 Avril 2023 portant composition du nouveau gouvernement du Président Patrice Talon, l’homme politique béninois, José Tonato assure désormais les fonctions de ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable. Lors de la cérémonie de passation de charges, le ministre sortant Hervé Hehomey a fait le bilan des actions menées dans le secteur des transports. Il a énuméré les grands défis à relever.

« Je considère mon arrivée ici comme un devoir de continuer l’amélioration permanente du cadre de vie des béninois, dans la mise en place d’une combinaison et d’une synergie intelligente et non une juxtaposition entre le secteur cadre de vie et celui des infrastructures et des transports », a déclaré le ministre José Tonato. Les efforts seront poursuivis pour atteindre les objectifs fixés.

« Nous travaillerons à multiplier les énergies et les compétences aussi nombreuses que les nôtres pour accroître la visibilité du Bénin Révélé pour la mise en œuvre rigoureuse et méthodique du PAG de nos deux secteurs devenus un secteur unique selon les orientations du Chef de gouvernement », a ajouté le ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable.

A.A.A

19 avril 2023 par