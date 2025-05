José Pliya conduit à sa dernière demeure

Le Chargé de Mission du président de la République aux Arts et à la Culture José Pliya a été inhumé ce vendredi 9 mai 2025 en France.

Décédé le 12 avril à Miami aux Etats-Unis, José Pliya, Chargé de Mission du président de la République aux Arts et à la Culture a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi. L’écrivain et dramaturge béninois a été inhumé au crématorium du cimetière de Valenton en France. Avant l’enterrement, une messe a été dite à Valenton et à l’Eglise Bon Pasteur de Cadjèhoun à Cotonou.

Né le 17 avril 1966 à Cotonou José Pliya est le fils du célèbre écrivain Jean Pliya. En 2016, il a été nommé directeur général de l’Agence National de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme (ANPT). Patrice Talon le nomme en 2023 chargé de mission aux Arts et à la Culture.

