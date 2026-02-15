John Hounza, nouveau maire de Lokossa

La ville de Lokossa, dans le département du Mono a un nouveau maire. John Hounza, est élu au terme de la cérémonie officielle d’installation des conseils communaux ce dimanche 15 février 2026.

John Hounza est le nouveau maire de la ville de Lokossa. Il a été installé ce dimanche 15 février 2026. A ses côtés, on retrouve Comlan DOVI, premier adjoint, et Ignace MONTCHO, au poste de 2e adjoint au maire.

Cette nouvelle équipe va conduire les affaires au niveau de cette municipalité pour la 5e mandature de la décentralisation.

F. A. A.

