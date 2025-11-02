dimanche, 2 novembre 2025 -

766 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Démission de députés LD

Joël Godonou rejette les accusations d’infidélité




La démission opérée vendredi 31 octobre 2025, par 6 députés du parti Les Démocrates (LD), dont Michel Sodjinou, ne relève pas d’un acte d’infidélité ou de déloyauté. C’est la conséquence de malaises internes et de frustrations longtemps nourries. Le député Joël Godonou l’a signifié dans une interview à la presse quelques heures après l’annonce officielle de démission.

Aux accusations d’infidélité et de déloyauté de certains observateurs, Joël Godonou, l’un des députés démissionnaires du parti Les Démocrates s’inscrit « en faux ». La décision de quitter le parti relève d’après lui, de malaise internes et de la constitution de divers camps que l’ex président Boni Yayi, président du parti, a laisser perdurer. « La situation va de mal en pire », a regretté le parlementaire évoquant le congrès tenu à Parakou en octobre 2023. Lequel a donné lieu à la constitution de « clans ». « Je ne suis pas un déloyal, je ne suis pas un infidèle. Je suis un homme de principe et de valeurs, et ce sont ces valeurs que je voudrais porter donc au niveau de ce parti. Mais hélas ! Quand vous n’êtes pas écouté, ou quand on semble vous écouter, je crois qu’à un moment donné, il faut savoir raison garder, il faut savoir prendre ses responsabilités », a-t-il laissé entendre.
D’après lui, les 6 députés démissionnaires ne sont pas les seuls mécontents, au sein de la formation politique de l’opposition. « Il n’y a pas que nous. […]. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux qui n’approuvent pas ce qui se fait mais pour une raison ou pour une autre, préfèrent se taire », a laissé entendre. Fidèle et engagé, il a rappelé avoir fait la promesse à ses mandants, qu’ »il ne trahira pas en gardant sa fiche de parrainage. Ce qu’il a fait en remettant le parrainage selon les orientations données par le parti. « C’est ça la fidélité », a-t-il soutenu avant de signifier qu’à un moment donné, quand on se sent en insécurité menacée, le mieux à faire, c’est de partir. Ce qu’il a fait en démissionnant.
F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un député LD appelle à soutenir Wadagni


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans une interview à la presse vendredi 31 octobre 2025, l’un des (…)
Lire la suite

Après Sodjinou, le parti LD perd cinq députés


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’est accentuée (…)
Lire la suite

Des militants LD se retirent de la course pour les élections générales (…)


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après la présidentielle d’avril 2026, le parti Les Démocrates pourrait (…)
Lire la suite

Sodjinou et un groupe de députés lâchent Les Démocrates


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’accentue. La (…)
Lire la suite

La liste électorale informatisée affichée dans les centres de vote


30 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Liste électorale informatisée (LEI) devant servir à l’organisation (…)
Lire la suite

04 nominations dans trois ministères


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Plusieurs cadres de l’administration ont été promus à divers postes (…)
Lire la suite

Agbodjo lance un appel à Wadagni


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates (LD) à l’élection (…)
Lire la suite

Me Agbodjo se met à l’écart de la politique pour se consacrer à son cabinet


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Me Renaud Agbodjo a rencontré la presse mardi matin, après (…)
Lire la suite

L’UP-R, premier parti annoncé à la CENA


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidature du parti Union Progressiste le Renouveau (…)
Lire la suite

Les Démocrates multiplient les recours devant la Cour constitutionnelle


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les sages de la Cour constitutionnelle vont examiner ce lundi 27 (…)
Lire la suite

Le Mouvement WADAGNI2026 MARINA félicite le Président Talon pour son choix


26 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la présidentielle 2026, le Mouvement WADAGNI2026 (…)
Lire la suite

Talon reçoit Yayi, aucune déclaration publique après la rencontre


24 octobre 2025 par Marc Mensah
La rencontre annoncée entre le président Patrice Talon et son (…)
Lire la suite

L’enregistrement des candidatures ouvert pour les communales 2026


24 octobre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé (…)
Lire la suite

Les Démocrates surpris en pleine manipulation des populations


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La déclaration faite ce mardi 21 octobre 2025 à Parakou à l’endroit des (…)
Lire la suite

La CENA condamne les manœuvres au sein du parti Les Démocrates


20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), a réagi à la vague (…)
Lire la suite

Affaire Sodjinou : Les Démocrates se trompent de " contentieux " (Juriste)


19 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le différend entre le député François Sodjinou et sa formation (…)
Lire la suite

l’Alliance pour la Renaissance et le Progrès valide son plan d’action


19 octobre 2025 par La Rédaction
L’Alliance pour la Renaissance et le Progrès a effectué sa première (…)
Lire la suite

Nouvelle voix dissidente au sein du parti Les Démocrates


18 octobre 2025 par Marc Mensah
La responsable aux affaires féminines de la 19ᵉ circonscription (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires