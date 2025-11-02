Joël Godonou rejette les accusations d’infidélité

La démission opérée vendredi 31 octobre 2025, par 6 députés du parti Les Démocrates (LD), dont Michel Sodjinou, ne relève pas d’un acte d’infidélité ou de déloyauté. C’est la conséquence de malaises internes et de frustrations longtemps nourries. Le député Joël Godonou l’a signifié dans une interview à la presse quelques heures après l’annonce officielle de démission.

Aux accusations d’infidélité et de déloyauté de certains observateurs, Joël Godonou, l’un des députés démissionnaires du parti Les Démocrates s’inscrit « en faux ». La décision de quitter le parti relève d’après lui, de malaise internes et de la constitution de divers camps que l’ex président Boni Yayi, président du parti, a laisser perdurer. « La situation va de mal en pire », a regretté le parlementaire évoquant le congrès tenu à Parakou en octobre 2023. Lequel a donné lieu à la constitution de « clans ». « Je ne suis pas un déloyal, je ne suis pas un infidèle. Je suis un homme de principe et de valeurs, et ce sont ces valeurs que je voudrais porter donc au niveau de ce parti. Mais hélas ! Quand vous n’êtes pas écouté, ou quand on semble vous écouter, je crois qu’à un moment donné, il faut savoir raison garder, il faut savoir prendre ses responsabilités », a-t-il laissé entendre.

D’après lui, les 6 députés démissionnaires ne sont pas les seuls mécontents, au sein de la formation politique de l’opposition. « Il n’y a pas que nous. […]. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux qui n’approuvent pas ce qui se fait mais pour une raison ou pour une autre, préfèrent se taire », a laissé entendre. Fidèle et engagé, il a rappelé avoir fait la promesse à ses mandants, qu’ »il ne trahira pas en gardant sa fiche de parrainage. Ce qu’il a fait en remettant le parrainage selon les orientations données par le parti. « C’est ça la fidélité », a-t-il soutenu avant de signifier qu’à un moment donné, quand on se sent en insécurité menacée, le mieux à faire, c’est de partir. Ce qu’il a fait en démissionnant.

F. A. A.

