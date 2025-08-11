Joël ADELOUI et trois autres enseignants de la FADESP promus

Quatre enseignants de la Faculté de droit et de sciences politiques (FADESP) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ont été promus lors de la session 2025, du Comité technique spécialisé (CTS) du Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES), tenue à N’Djamena au Tchad en juillet dernier.

Des enseignants de la FADESP promus à la session 2025 du Comité technique spécialisé du CAMES. Au cours des travaux de cette session, les 4 enseignants que la Faculté de droit de l’UAC a présentés, ont été promus à divers grades.

Joël ADELOUI, accède au grade de Professeur titulaire.

Abdoulaye GOUNOU, Nathanaël KITTI, et Fidèle AYENA accèdent quant à eux, au grade de Maître de conférences.

Plus de 200 participants et des experts membres des instances du CAMES, ont pris part aux travaux de cette session que la ville de N’Djamena a abritée.

F. A. A.

11 août 2025 par ,