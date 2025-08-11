mercredi, 13 août 2025 -

Session du Comité technique spécialisé du CAMES

Joël ADELOUI et trois autres enseignants de la FADESP promus




Quatre enseignants de la Faculté de droit et de sciences politiques (FADESP) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ont été promus lors de la session 2025, du Comité technique spécialisé (CTS) du Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES), tenue à N’Djamena au Tchad en juillet dernier.

Des enseignants de la FADESP promus à la session 2025 du Comité technique spécialisé du CAMES. Au cours des travaux de cette session, les 4 enseignants que la Faculté de droit de l’UAC a présentés, ont été promus à divers grades.
Joël ADELOUI, accède au grade de Professeur titulaire.
Abdoulaye GOUNOU, Nathanaël KITTI, et Fidèle AYENA accèdent quant à eux, au grade de Maître de conférences.
Plus de 200 participants et des experts membres des instances du CAMES, ont pris part aux travaux de cette session que la ville de N’Djamena a abritée.

F. A. A.

F. A. A.

