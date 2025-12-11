jeudi, 11 décembre 2025 -
ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898
: ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire
:
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo
: L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages)
:
Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté
:
Job Emploi : Recherche d’un grutier et d’un hydrographe
INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T .poste disponible sur le BENIN Et un HYDROGRAPH E Contact +229 0197339898
11 décembre 2025 par
Judicaël ZOHOUN
DSI, DST, PRMP et SAA au test de sélection le 20 décembre
11 décembre 2025 par
Ignace B. Fanou
,
Marc Mensah
Les épreuves de sélection des candidats présélectionnés aux postes de (…)
Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou
11 décembre 2025 par
Akpédjé Ayosso
,
Ignace B. Fanou
Plus de 1200 artisans en formation grâce au projet ARCH
11 décembre 2025 par
Ignace B. Fanou
,
Marc Mensah
Les formations annoncées en novembre 2025 dans le cadre du programme (…)
L’Ordre des avocats du Bénin condamne le putsch
10 décembre 2025 par
Ignace B. Fanou
,
Marc Mensah
Le Barreau du Bénin a dit condamner toute « tentative de remise en (…)
100 à 200 mutins à la manœuvre du coup d’Etat déjoué
10 décembre 2025 par
F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nombre de mutins ayant orchestré le coup de force du dimanche 07 (…)
La phase sportive du concours Police démarre ce vendredi 12 décembre
10 décembre 2025 par
Ignace B. Fanou
,
Marc Mensah
La phase sportive du concours de recrutement de 715 élèves agents de (…)
Pascal Tigri trouve refuge chez notre voisin
10 décembre 2025 par
Ignace B. Fanou
Le lieutenant-colonel Pascal Tigri, auteur du coup d’Etat déjoué au (…)
Les présidents d’institutions condamnent le coup de force du 07 décembre
10 décembre 2025 par
F. Aubin Ahéhéhinnou
,
Ignace B. Fanou
Les institutions de la République condamnent avec fermeté la tentative (…)
Le HCPC salue l’intégrité des Forces de défense et sécurité
9 décembre 2025 par
Ignace B. Fanou
,
Marc Mensah
Le Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption (HCPC), Jacques (…)
Les populations de Banikora disent « NON » aux coups d’Etat
9 décembre 2025 par
F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations de la commune de Banikoara, dans le département de (…)
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin
9 décembre 2025 par
Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
Yayi condamne la tentative de coup d’Etat et exprime sa solidarité à Talon
9 décembre 2025 par
F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni Yayi a réagi après le coup (…)
Voici les deux armées africaines qui ont appuyé le Bénin
8 décembre 2025 par
Marc Mensah
Des forces régionales ont appuyé l’armée béninoise dans la journée du 7 (…)
La base militaire de Togbin identifiée comme épicentre de l’insurrection
8 décembre 2025 par
Akpédjé Ayosso
Réuni en session extraordinaire ce lundi 8 décembre 2025, sous la (…)
La France condamne la tentative de coup d’Etat au Bénin
8 décembre 2025 par
Akpédjé Ayosso
La France a formellement condamné la tentative de coup d’Etat survenue (…)
Conseil extraordinaire des ministres ce lundi
8 décembre 2025 par
F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement se (…)
« Le putsch ne fait pas partie de nos solutions pour résoudre les (…)
8 décembre 2025 par
F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la Cour constitutionnelle, Me Robert Dossou a (…)
Edouard Loko exprime son sa solidarité au personnel de la SRTB
8 décembre 2025 par
F. Aubin Ahéhéhinnou
Au lendemain de la tentative de coup d’Etat mise en échec par l’Armée (…)
