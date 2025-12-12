‘Jeune Afrique Media Group’ franchit le cap des 30M€ pour l’exercice 2024

,

Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, la transformation initiée post-Covid par JAMG (Jeune Afrique Media Group) porte ses fruits, avec une croissance solide soutenue par la progression des revenus digitaux et des revenus événementiels. Le chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2024 passe le cap des 30M€ (30,03M€), en hausse de 6% par rapport à 2023.

Depuis deux ans, la transformation éditoriale des titres du Groupe (Jeune Afrique, The Africa Report et Africa Business) repose sur un choix assumé : privilégier la qualité à la quantité, en s’appuyant sur des rédactions renforcées par des analystes sectoriels, des data-journalistes et une équipe de fact-checking élargie.

Depuis sa création à Tunis en 1960, « Jeune Afrique Media Group » occupe une place centrale dans l’écosystème de l’information en Afrique. Son lectorat, majoritairement panafricain – sur le continent comme au sein des diasporas – constitue l’essentiel de son audience, et une large part des lecteurs africains consulte régulièrement les titres du Groupe : ‘Jeune Afrique’, ‘The Africa Report’, ‘Africa Business+’, entre autres.

Le Groupe a toujours joué un rôle de passerelle vers l’international auprès des rédactions nationales en Afrique, renforçant ainsi les liens entre le continent et le reste du monde. Pionnier dans la digitalisation du secteur et dans le développement de formats éditoriaux premium, « Jeune Afrique Media Group » contribue également à valoriser les expertises locales et à renforcer la capacité des rédactions africaines à traiter les enjeux extranationaux avec des standards exigeants.

Le repositionnement de JAMG s’accompagne d’une dynamique commerciale soutenue, portée notamment par le développement du département abonnements. Ainsi, toutes publications confondues, le portefeuille B2B progresse de plus de 25%, avec un engouement croissant auprès des professionnels de la finance, du droit et de l’industrie.

La publication spécialisée ‘Africa Business+’ enregistre une croissance à deux chiffres de ses abonnements corporate au premier semestre 2025, stimulée par ses classements sectoriels et ses suivis de deals, devenus des références pour les avocats d’affaires et les experts du secteur minier africain.

Le Groupe compte aujourd’hui 32.000 abonnés digitaux et réunit chaque mois plus de 3,2 millions de lecteurs en ligne dont près des deux tiers sont des cadres dirigeants d’entreprises panafricaines et internationales. L’innovation éditoriale et la digitalisation des titres ont profondément transformé la structure de revenus du pôle média : le digital représente désormais 40% du chiffre d’affaires.

Grâce au renforcement des synergies entre les rédactions du Groupe et son pôle événementiel, l’Africa CEO Forum et l’AFIS (Africa Financial Summit) se sont imposés comme des plateformes de dialogue incontournables pour les milieux d’affaires et politiques du continent. L’édition 2025 de l’Africa CEO Forum, organisée à Abidjan (Côte d’Ivoire), a réuni près de 3.000 dirigeants. La dernière édition de l’AFIS, consacrée à la « souveraineté financière africaine », s’est tenue à Casablanca (Maroc) les 3 et 4 novembre. Après la finance et le secteur privé, JAMG a également lancé un nouveau programme événementiel, LEAD, qui vise à rassembler la nouvelle génération de hauts fonctionnaires africains autour de politiques publiques de classe mondiale.

« Nous avons fait le choix de concentrer, plutôt que d’élargir, le modèle qui a fait le succès de ‘Jeune Afrique’ depuis sa création en 1960. Les performances en matière d’abonnements corporate, la progression de nos revenus digitaux et la fréquentation record de nos événements confirment la pertinence de cette stratégie. ‘Jeune Afrique’ reste le journal de référence des décideurs africains et, plus généralement, de tous ceux pour qui le continent occupe une place prépondérante dans leurs activités », défend Amir Ben Yahmed, Directeur Général de Jeune Afrique Media Group.

Fondé à Tunis en 1960, Jeune Afrique Media Group est un groupe de médias panafricain basé à Paris. À travers ses différentes publications (‘Jeune Afrique’, ‘The Africa Report’ et ‘Africa Business+’), le groupe propose, en français et en anglais, une couverture de l’actualité africaine et internationale ainsi que des pistes de réflexion sur les enjeux politiques et économiques du continent.

Premier éditeur de presse panafricain en termes de diffusion et de lectorat, Jeune Afrique Media Group a également bâti une présence de premier plan dans l’événementiel avec la création de l’AFRICA CEO FORUM, de l’AFRICA FINANCIAL SUMMIT et de l’initiative LEAD.

12 décembre 2025