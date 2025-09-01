Jeudi 04 septembre déclaré férié au Bénin

La journée du jeudi 04 septembre 2025, marquant la célébration du Maouloud, est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. L’annonce a été faite, ce 1er septembre 2025, à travers un communiqué signé du ministre du Travail et de la Fonction Publique.

En raison de la célébration du Maouloud, la journée du jeudi 04 septembre 2025 est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision s’appuie sur les dispositions de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 qui fixe les jours de fêtes légales en République du Bénin.

Au nom du Gouvernement, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys a adressé ses vœux de bonne fête à toute la communauté musulmane.

Le Maouloud, aussi appelé Mawlid, est célébré chaque année par des millions de musulmans à travers le monde. C’est un moment de prières, de louanges et de partage, dédié à la vie et aux enseignements du Prophète de l’islam.

