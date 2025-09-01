lundi, 1er septembre 2025 -

Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Maouloud 2025

Jeudi 04 septembre déclaré férié au Bénin




La journée du jeudi 04 septembre 2025, marquant la célébration du Maouloud, est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. L’annonce a été faite, ce 1er septembre 2025, à travers un communiqué signé du ministre du Travail et de la Fonction Publique.

En raison de la célébration du Maouloud, la journée du jeudi 04 septembre 2025 est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision s’appuie sur les dispositions de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 qui fixe les jours de fêtes légales en République du Bénin.

Au nom du Gouvernement, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys a adressé ses vœux de bonne fête à toute la communauté musulmane.

Le Maouloud, aussi appelé Mawlid, est célébré chaque année par des millions de musulmans à travers le monde. C’est un moment de prières, de louanges et de partage, dédié à la vie et aux enseignements du Prophète de l’islam.

A.A.A

1er septembre 2025




