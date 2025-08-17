dimanche, 17 août 2025 -

Œuvres sociales

Jean Roger AHOYO honoré à la 5e édition de « Célébrons nos icônes »




Le Centre de Promotion de l’Entrepreneuriat et des Arts (CEPREA), a rendu un vibrant hommage à Jean-Roger AHOYO, ancien ministre et ancien député à l’occasion de la 5e édition de ‘’Célébrons nos icônes’’. C’était à travers une cérémonie riche en couleurs ce samedi 16 août 2025, à Bénin Royal Hôtel de Cotonou.

Jean-Roger AHOYO honoré à la 5e édition de ‘’Célébrons nos icônes’’ de l’ONG CEPREA. Le 1er directeur de Cabinet du président de l’ère du Renouveau Démocratique, ancien ministre, ancien député , ancien conseiller régionale de l’UNESCO, a eu droit à un tableau artistique présenté par le Groupe « Han-yé », à travers des hommages et panégyriques.
Justino VIEIRA, au nom du cabinet CEPREA, a souligné dans son mot de bienvenue, la nécessité de célébrer les héros de la nation. « Nous célébrons trop peu nos héros (….), nous ne les célébrons pas du tout. (…) », a-t-il déploré avant d’indiquer Jean-Roger AHOYO comme « un homme discret » dont les œuvres sont immenses. « Toute la grande discrétion du personnage fait qu’il n’était pas au départ dans notre liste, mais l’immensité de ses œuvres parlent en son nom », a-t-il laissé entendre évoquant sa nomination le 08 septembre 1993, en tant que ministre de l’environnement sous l’ère du renouveau démocratique.

Que retenir du personnage ?

Jean-Roger AHOYO après son Baccalauréat en 1960, et d’un doctorat en 1976, a enseigné à l’Université nationale du Bénin (UNB), aujourd’hui Université d’Abomey-Calavi (UAC).
Après sa nomination au poste de directeur de cabinet du ministère de l’intérieur de la sécurité et de l’orientation, il a dirigé en 1981, l’Ecole normal supérieur (ENS), avant d’être élu député à la 1ere législature de l’ère démocratique.
La cérémonie d’hommage organisé en son intention a été marquée par la présence de grandes personnalités dont Théodore HOLO, ancien président de la Cour constitutionnelle ; Thimothée ADANLIN, ancien président de la HAAC ; Rigobert AZON, Michel DASSI, Maxime HOUEDJISSIN, etc.

F. A. A.

www.24haubenin.bj

17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




