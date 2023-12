Jean-Michel Abimbola sur les sites en cours d’aménagement à Ouidah

Le Ministre du Tourisme, de la Culture Jean-Michel Abimbola et des Arts a visité ce lundi 11 décembre 2023, les sites retenus pour abriter les Vodun Days.

Les 9 et 10 janvier 2024, Ouidah va abriter les Vodun Days. Le ministre Jean-Michel Abimbola s’est rendu ce lundi sur les sites en cours d’management pour accueillir l’évènement. Accompagné du Préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codja, du Maire de Ouidah, Christian Houetchenou, des Directeurs généraux des Agences concernées et des cadres techniques de son département ministériel, le ministre en charge de la Culture a visité la Forêt sacrée de Kpassè au village des Vodun Days ; le Temple des Pythons, la Place Maro, l’esplanade du Fort Français, la Porte du Non-Retour, l’espace camping des Vodun Days et le Couvent éphémère dédié au Vodun Mami. « Nous avons été rassurés par les entrepreneurs et avec ce que nous avons vu, les chantiers finiront dans les délais. Les délais sont serrés, mais les moyens sont mis à leur disposition et ils travaillent de jour comme de nuit sous le regard des cadres techniques de l’ANPT pour rester dans les délais », a confié le maire de Ouidah, Christian Houetchenou. A l’en croire, d’autres comités travaillent également sur les questions de sécurité, de sureté et sur plusieurs autres aspects comme les chants, danses et percussions pour donner de l’harmonie et de la beauté à la fête.

Selon Orphée Aballo en charge des travaux liés à l’organisation des Vodun Days, les travaux seront finalisés au plus tard le 26 décembre 2023, pour permettre aux autres intervenants de prendre possession des sites qui seront réceptionnés.

Les Vodun Days seront marqués par plusieurs temps forts et festivités. Il s’agit entre autres des animations des places et couvents Vodun au cœur de la Cité historique de Ouidah ; le Village des Vodun Days avec ses nombreux stands d’artisanat, de restauration et d’animations. A cela s’ajoutent la scène artistique avec son concert et son spectacle nocturnes sur la plage ; le cérémonial du 10 janvier en présence des hauts dignitaires avec la parade rituelle de la sortie des couvents des fidèles Vodun.

A.A.A

