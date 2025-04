Abimbola se prononce sur les sanctions encourues

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola s’est prononcé sur les sanctions encourues par les rois, chefs supérieurs ou coutumiers qui vont mener des activités politiques et ou partisanes. C’est lors d’une conférence de presse conjointe, vendredi 25 avril 2025, avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji.

L’article 40 stipule que « tout roi, chef supérieur ou chef coutumier menant des activités politiques et /ou partisanes ou ayant des manquements de nature à compromettre ses fonctions de roi, de chef supérieur ou de chef coutumier s’expose » à des sanctions. « L’interdiction est formelle et catégorique en ce qui concerne la politique. Les rois ne doivent pas adhérer à un parti politique et ne doivent pas être des élus. Mais, les rois demeurent des citoyens. Donc, On ne dit pas qu’un roi ne doit pas voter. On ne dit pas qu’un roi ne doit pas avoir son opinion, mais on dit qu’un roi ne doit pas être actif sur la scène politique », a expliqué le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. C’était même impératif, poursuit Jean-Michel Abimbola, qu’il y ait cette étanchéité puisqu’une partie de la désorganisation que nous constations était liée aux faits politiques.

Les sanctions encourues sont l’avertissement, la suspension et le retrait de l’acte de reconnaissance. Selon Jean-Michel Abimbola, « ces sanctions sont nécessaires parce que nous sommes dans une République et tout le monde est soumis aux lois ».

La loi N˚2025-09 du 03 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin reconnait 16 royaumes (entités sociales et culturelles à pouvoir traditionnel centralisé) ; 84 chefferies traditionnelles (entités sociales et culturelles caractérisées par un pouvoir traditionnel moyennement centralisé) et 10 chefferies coutumières (entités sociales caractérisées par un pouvoir non centralisé et indépendant). « Pour compter du 3 avril 2025, plus personne ne viendrait dire, j’ai créé un royaume ou je suis le nouveau roi de tel royaume qui n’existait pas ou qui a pu exister », a conclu le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji. Des décrets et arrêtés seront pris pour opérationnaliser la loi N˚2025-09 du 03 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin.

Akpédjé Ayosso

26 avril 2025 par ,