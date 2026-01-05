lundi, 5 janvier 2026 -

Vodun Days 2026 à Ouidah

Jean Michel Abimbola rassure sur le dispositif sécuritaire

(Nous attendons près d’un million de visiteurs)




Toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des participants à l’édition 2026 des Vodun Days du 8 au 10 janvier. Ce sont les assurances du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean Michel Abimbola.

« Un accent particulier est mis sur la sécurité, la présence policière, sans que cela ne soit également sujet à faire peur aux uns et aux autres », a déclaré le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean Michel Abimbola sur France 24. Le Bénin, poursuit-il, s’appuie sur l’expérience acquise lors des précédentes éditions, qualifiées d’éditions zéro et double zéro. « Il n’y a jamais eu d’incident aux Vodun Days et ce ne sera pas le cas une fois de plus », a-t-il rassuré.

Le ministre a également tenu à souligner que le pays reste ouvert et stable. Ouidah a accueilli plus de 435 000 participants lors de l’édition 2025 des Vodun Days. Le ministre annonce une affluence record cette année. « Nous attendons près d’un million de visiteurs », a-t-il ajouté.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




