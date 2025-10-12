dimanche, 12 octobre 2025 -

Promotion des talents artistiques en milieu scolaire

Lancement des compétitions interclasses culturelles

Plus de 4 000 participants dans tous les départements




Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a procédé, samedi 11 octobre 2025, au lancement officiel des compétitions interclasses culturelles au niveau départemental. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle Véronique Tognifodé et de plusieurs autres autorités.

Révéler et valoriser les talents des apprenants à travers l’expression artistique, le chant, la danse, le théâtre, la poésie et d’autres formes de créativité. Tel est l’objectif de ces compétitions interclasses culturelles.

Selon le coordonnateur du Projet de Promotion des Talents et Renforcement des Capacités dans le Secteur de la Culture, Blaise Tchétchao, c’est une opportunité unique pour les élèves de se dépasser et de comprendre que l’art peut être un puissant vecteur de fraternité et de cohésion.

Plus de 4 000 apprenants des 89 établissements abritant les classes culturelles participent à ces compétitions. Elles se déroulent sur trois samedis consécutifs dans tous les départements du Bénin Chaquee performance individuelle ou collective sera jugée par un jury d’experts selon des critères (la créativité, la technique, l’originalité et la présentation).

La directrice départementale des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle du Littoral, Sènan Flore Godjo, a salué la disponibilité des chefs d’établissement, l’engagement des encadreurs culturels ainsi que la passion et l’énergie des apprenants véritable acteur de cette belle aventure.

Dans son allocution, la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a rappelé l’ambition du gouvernement pour un système éducatif ouvert sur la culture et la créativité. « L’introduction de l’éducation artistique et culturelle dans le système éducatif constitue un moyen sûr pour apprendre à nos élèves nos valeurs culturelles essentielles et promouvoir une vie de qualité », a affirmé Véronique Tognifodé. Elle a exhorté les apprenants à profiter de ces compétitions pour exprimer leurs talents et renforcer des valeurs telles que la confiance en soi, la cohésion sociale et l’esprit d’équipe.

Procédant au lancement officiel de la compétition, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a replacé les classes culturelles dans leur dimension symbolique et éducative. A l’en croire le projet des classes culturelles n’est pas un simple programme éducatif. « C’est une révolution douce, un pari sur l’avenir, une promesse faite à nos enfants : celle de révéler les talents cachés, de transformer les rêves en disciplines, les passions en vocations, et les vocations en métiers », a-t-il soutenu.

Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts

Le ministre souhaite que cette rencontre soit pour chaque élève une source de joie, de confiance et de fierté. « L’essentiel, chers apprenantes et apprenants, n’est pas seulement de gagner : c’est d’oser créer, d’oser se montrer, d’oser croire que le talent est un don qui se cultive dans la persévérance », a-t-il ajouté.

Entre les discours, des prestations artistiques ont donné un avant-goût du talent des apprenants. À l’issue des compétitions, des prix viendront récompenser les plus belles performances dans chaque discipline.

Akpédjé Ayosso

12 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




