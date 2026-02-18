Jean-Michel Abimbola et Yayi Éléonore quittent le gouvernement

Deux (2) membres du gouvernement béninois ont décidé de tourner la page de l’Exécutif après leur élection à l’Assemblée nationale au terme des dernières législatives.

« Faisant suite à leur élection comme députés au titre de la dixième législature, les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis du Tourisme, de la Culture et des Arts, ont exprimé au Chef de l’Etat, leur volonté de siéger à l’Assemblée nationale, en se conformant ainsi aux prescriptions légales », informe le Conseil des ministres. Leur départ du gouvernement ouvre ainsi une nouvelle phase dans leur parcours politique.

L’intérim des portefeuilles concernés sera assuré par d’autres ministres. Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, cumulera les fonctions de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La ministre de l’Industrie et du Commerce, Assouma Alimatou Shadiya, prend en charge le portefeuille du Tourisme, de la Culture et des Arts, resté plusieurs années sous la responsabilité de Jean-Michel Abimbola.

Avec leur entrée à l’Assemblée nationale, Jean-Michel Abimbola et Yayi Éléonore rejoignent désormais l’arène parlementaire, où ils auront à contribuer aux débats législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale.

