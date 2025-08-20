Jean-Claude Talon accueille le Comité exécutif à Cotonou

La capitale économique du Bénin abrite dès, ce jeudi 21 août 2025, une importante réunion du comité exécutif de la Confédération Africaine de Tennis (CAT). Depuis mardi 19 août, Jean-Claude Talon accueille ses pairs à l’aéroport de Cotonou.

Les élus des 5 zones de la Confédération africaine de tennis (CAT) se réunissent à Cotonou pour échanger sur des questions majeures et stratégiques pour le développement du Tennis en Afrique.

Germain Ickonga Akindou, Vice-Président de la Confédération Africaine de Tennis et Président Zone III (Afrique Centrale) ainsi que Jonas Alberto Junior, Vice-Président, Président de Zone V (Afrique Australe) ont déjà foulé le sol béninois. Ils ont été chaleureusement accueillis à l’aéroport de Cotonou par le président de la CAT, Jean-Claude Talon. « C’est avec plaisir que j’accueille mes frères africains à Cotonou. Nous aurons quelques jours de réflexions et de prospectives sur le tennis africain », a déclaré le président de la CAT.

Durant deux jours, les membres du comité exécutif vont se pencher sur des sujets cruciaux comme la promotion des compétitions jeunes, la formation des formateurs, l’amélioration des infrastructures et le renforcement de la place du continent dans les compétitions internationales. « Nous voulons que le tennis africain produise des champions comme les autres continents. (…). Notre objectif depuis que nous avons été élus il y a 2 ans, c’est de faire progresser le tennis de notre continent pour qu’il rivalise avec les autres », a ajouté Jean-Claude Talon.

Une dynamique continentale en marche

A son arrivée à Cotonou, le Vice-Président de la Confédération Africaine de Tennis et Président Zone III (Afrique Centrale) n’a pas caché son enthousiasme. « C’est avec beaucoup d’honneur et de plaisir que je participe à cette réunion aux côtés du président ». , a déclaré Germain Ickonga.

Jonas Alberto Junior, Président Zone V (Afrique Australe) note de réels progrès dans le développement du tennis sur le continent. « Le tennis en Afrique se porte très bien. Nous avons de très bons joueurs qui montent. Nous organisons de plus en plus d’événements, ce qui est très prometteur », confie-t-il.

Avec l’aide du président Jean-Claude Talon, poursuit-il, nous mettons tout en œuvre pour attirer davantage d’investissements afin de construire plus d’infrastructures.

Pour Jonas Alberto Junior, cette réunion à Cotonou est stratégique. « Elle est importante, car nous avons des décisions majeures à prendre. Nous allons beaucoup réfléchir aux stratégies à suivre et discuter de nos nouveaux partenariats et de ceux que nous avons déjà. Il s’agit de déterminer ce qui est le mieux pour l’Afrique, comment nous pouvons apporter un changement et améliorer le niveau du tennis sur notre continent », a affirmé le président Zone V (Afrique Australe).

Les autres membres à savoir Abdelaziz Laarraf Vice Président Zone I, Fatime Kanté, Représentante des Femmes à la CAT et Hichem Riani, secrétaire général sont attendus à Cotonou ce jeudi.

À travers cette rencontre, la CAT affiche sa volonté de bâtir une vision commune et ambitieuse pour le tennis africain.

Akpédjé Ayosso

20 août 2025