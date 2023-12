Jean Claude Talon en visite à la Ligue de Tennis de la Martinique

Jean-Claude Talon séjourne en Martinique. Une visite officielle marquée par des séances de travail entre le président de la Confédération Africaine de Tennis et la Ligue de Tennis de Martinique .

Jean-Claude Talon a eu plusieurs séances de travail à divers niveaux avec les autorités de la Martinique. Les entretiens avec Lionel Grangenois, Président de la Ligue de Tennis et divers responsables de Club ont porté sur les possibilités de coopération entre l’Afrique et les Caraïbes d’une manière générale puis entre le Bénin et la Martinique en particulier.

Cette première sortie du président Jean Claude Talon après sa prise de fonction à la confédération africaine de tennis, vient ouvrir la voie à des partenariats fructueux entre les caraibes et l’Afrique, pour s’étendre aux Amériques, notamment en Amérique du Sud.

