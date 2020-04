En quatre années de gestion du pouvoir par le président Talon, plusieurs réformes ont été entreprises dans le domaine énergétique pour juguler complètement le délestage. Dona Jean-Claude Houssou, Ministre de l’énergie a dressé le tableau des grandes réalisations dans le secteur et annoncé les projets en vue, ce mardi 7 avril 2020 sur la télévision nationale dans l’émission spéciale « Temps des moissons ».

Bilan en quatre (04) ans de gouvernance de la Rupture dans le Secteur de l’énergie au Bénin. C’est l’exercice auquel s’est donné Dona Jean-Claude Houssou sur le plateau de la télévision nationale ce mardi.

Le régime du président Patrice Talon a réalisé plusieurs actions dans le secteur dont notamment, la mise en œuvre de la centrale de Maria Gléta I et II, l’augmentation des lignes Haute Tension de près de 15%, l’augmentation des lignes Basse Tension de près de 20% ; de la clientèle de la SBEE (635.000 clients en 2020 contre 530.000 clients en 2015), soit une augmentation de 20 %, sans perdre de vue, la dématérialisation du crédit électrique via MTN Momo.

Pour le ministre, l’acquisition des compteurs de la SBEE en quantité et en qualité suffisantes a soulagé la peine des populations qui faisaient la demande sans l’avoir à temps. L’autre peine jugulée, c’est le délestage chronique, qui ralentissait la vie des entreprises. Les lignes sur lesquelles étaient connectées le Bénin en 2016 à l’avènement du pouvoir Talon ne favorisaient pas une disponibilité de l’énergie partout dans le pays. « L’énergie qui vient du Nigéria passait par Sakété et allait d’abord au sud du Togo, remontait à Kaha avant de rentrer au nord du Bénin », a déploré le ministre avant d’évoquer les deux projets majeurs qui ont permis de changer la donne. « La ligne qui va d’Onigbolo jusqu’à Parakou longue de 261 Km avec 161 000 Kilovolt et celle qui va de Parakou jusqu’à Malanville en passant par Bembèrèkè-Kandi ». Ces deux projets, selon le ministre Houssou, permettent aujourd’hui d’affirmer que « pendant ces quatre années, nous avons changé la configuration du système électrique béninois notamment en matière de transport par la création de la ‘’dorsale interne’’ du Bénin qui va du Sud jusqu’au nord sans passer d’abord dans un pays voisin ».

Hormis les réformes déjà entreprises, plusieurs autres actions sont envisagées pour booster le secteur énergétique. Depuis le 19 décembre dernier, il a été lancé un appel d’offre international pour la construction de quatre centrales solaires de cinquante (50) mégawats à Bohicon, Parakou, Djougou et à Natitingou.

Selon le Ministre Houssou, il s’agit là d’une très bonne nouvelle qui viendra compléter une autre première centrale dont la construction sera lancée dans les semaines à venir. Une centrale de 25 mégawatts à Onigbolo. Cette centrale d’envergure solaire est financée par l’Union Européenne et l’Agence française de développement.

Appréciant le mode de gestion à la SBEE, il a rappelé qu’il s’agit d’une gestion déléguée et non d’une privatisation. « Nous recherchons à travers cette gestion déléguée une efficacité accrue des performances sans égale pour que cette entreprise puisse devenir une entreprise fiable et viable », a-t-il conclu.

Boniface CAKPO. M

