C’est officiel depuis ce dimanche 15 Avril 2023. Le Bénin va organiser du 08 au 17 septembre 2023 le 50e championnat mondial de pétanque. En prélude à ce grand rendez-vous sportif mondial suite à une visite du président de la Fédération Internationale de Pétanque Claude Azéma sur le site devant accueillir la compétition (ce dimanche), le ministre des Sports Oswald HOMEKY, le président de la Fédération Béninoise de Pétanque, Garba Yaya avec le numéro un mondial du pétanque, ont coanimé dans l’après-midi de ce lundi 17 Avril 2023, une conférence de presse dans les locaux du ministère des sports.

Conférence de presse au cours de laquelle Azéma a affiché toute sa satisfaction après sa visite sur la place des Amazones choisie par le gouvernement pour abriter le 50e championnat du monde de pétanque. Il s’est également montré satisfait de l’état d’avancement des préparatifs.

« Pour nous, c’est vraiment un plaisir de venir organiser ce championnat au Bénin car, je sais combien le gouvernement est engagé, le Président de la République lui-même, le Ministre des Sports et toutes les autorités administratives. L’image du Bénin sera portée par la Pétanque. J’ai vu le site et c’est un bel endroit pour jouer. Nous allons faire en sorte que le Bénin soit révélé comme vous le souhaitez », s’est réjoui Claude Azéma.

Le Ministre des Sports Oswald Homeky s’est montré plus rassurant avec une belle promesse d’une bonne organisation du championnat : « cette compétition est une aubaine pour le Bénin de montrer à l’Afrique et au monde entier, ce que nous sommes capables de faire au plan organisationnel et au plan sportif où notre équipe a déjà réussi à être vice-championne. Je vous garantis que cette édition sera belle », a lâché le numéro un des Sports au Bénin.

Le président de la Fédération Béninoise de Pétanque, Garba Yaya, a quant à lui, félicité le Chef de l’État et le Ministre des Sports pour tous les efforts consentis pour réussir ce championnat qui s’approche à grands pas.

