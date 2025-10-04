« Je veux être le candidat de tous les Béninois (Romuald Wadagni)

Le duo candidats des partis de la mouvance présidentielle, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, a été investi, ce samedi 4 octobre 2025, au stade municipal de Parakou. La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables des partis Union progressiste le renouveau (UP-R), le Bloc républicain (BR), le Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN), la Renaissance nationale (RN), autorités à divers niveaux, militants et sympathisants.

Ça y est, c’est fait. Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, vont porter les couleurs des partis de la majorité à la prochaine élection présidentielle au Bénin. Le duo candidats a été investi dans une ambiance festive au stade municipal de Parakou ce samedi 4 octobre 2025.

Dans son premier discours, Romuald Wadagni a exprimé ses deux plus grandes convictions pour le Bénin.

La première a-t-il souligné, relève du fait que « la vision demeure claire » et que les défis auxquels les gouvernants devront faire face les années à venir sont connus. « Le chemin est certes lent, mais les étapes les plus difficiles ont été déjà franchies ces 9 dernières années », a déclaré le candidat de la majorité présidentielle.

La chance pour le Bénin dans sa marche vers le progrès selon lui, est que pendant les périodes les plus difficiles quand le monde et les régions ont traversé des crises, le pays a su faire les efforts nécessaires, les sacrifices nécessaires qui permettent aujourd’hui d’être prêt pour affronter ces défis. Et pour relever ces défis, les axes de résolution sont identifiés, connus étudiés et planifiés, a-t-il rassuré.

La seconde conviction exprimée par le futur locataire de la Marina, repose sur l’unité nationale au Bénin. « Dans un monde instable et dans une sous-région en crise, notre plus grande force, c’est notre unité nationale. Je veux être le candidat de tous les Béninois ». Une déclaration forte qui a suscité un tonnerre d’applaudissements dans le stade plein à craquer.

« Notre force sur le chemin du développement, c’est l’unité nationale. Notre atout, c’est que la vision est claire, les lignes sont tracées, les défis et les solutions sont connues et notre chance, c’est que efforts consentis tous ensemble ces dernières années, vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance », a souligné Romuald Wadagni.

F. A. A.

4 octobre 2025 par ,