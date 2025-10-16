Le député Michel Sodjinou, coordonnateur de la 19ᵉ circonscription électorale du parti ‘’Les Démocrates’’ (LD), est sorti de son silence. Dans une déclaration rendue publique, il dénonce la dérive autoritaire qui, selon lui, mine désormais la formation politique dirigée par Boni Yayi. Pour l’élu, la désignation du duo présidentiel Me Renaud Agbodjo – Jude Bonaventure Lodjou pour la présidentielle de 2026 illustre une fois encore « l’étouffement de la démocratie interne » et « la confiscation du pouvoir par un cercle restreint ».

Michel Sodjinou affirme ne plus reconnaître le processus de désignation du duo présidentiel, qu’il qualifie de « mise en scène contraire aux principes fondateurs du parti ». « Je ne peux pas me rendre complice d’une mascarade qui trahit les valeurs de justice, de dialogue et de liberté d’expression pour lesquelles nous avons créé Les Démocrates », écrit-il.

Dans sa déclaration, le député fustige « un leadership d’un autre âge » et « des méthodes qui rappellent les dérives du passé », évoquant une gouvernance interne dominée par « les calculs régionaux et les décisions imposées d’en haut ». Il accuse la direction du parti d’avoir marginalisé plusieurs cadres, réduit les débats contradictoires et instauré un système où « la loyauté se mesure à l’obéissance aveugle ».

Sur la désignation du duo de candidats, Michel Sodjinou déplore « l’absence totale de concertation » et l’imposition d’un choix déjà arrêté avant même la fin des travaux de la commission interne. Il dénonce également la pratique ayant consisté à faire signer à blanc les formulaires de parrainage des députés.

Tout en réaffirmant son attachement au parti et à ses idéaux, le parlementaire appelle à « un sursaut moral » pour sauver ‘’Les Démocrates’’ d’une crise existentielle. « Ce n’est pas un geste de rupture, mais un acte de fidélité à nos valeurs et à notre histoire commune », insiste-t-il, invitant ses camarades à reconstruire le parti sur les bases du dialogue, de la transparence et de la confiance.

Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tensions internes, alors que le duo Agbodjo–Lodjou, désigné par la direction du parti, fait face à un déficit de parrainages requis pour valider sa candidature à la présidentielle de 2026.

Le parti ‘’Les Démocrates’’ a désigné, le mardi 14 octobre 2025, Me Renaud Agbodjo et Jude Bonaventure Lodjou comme duo candidats à la présidentielle de 2026. Cette décision, prise à l’issue d’une session extraordinaire tendue, a ravivé les divisions internes. La veille, le député Michel Sodjinou avait saisi la justice pour récupérer son formulaire de parrainage que la direction du parti avait remis au président Boni Yayi. Le tribunal lui a donné raison, bouleversant les plans du parti.

Privé de ce parrainage, le duo Agbodjo–Lodjou ne dispose plus du nombre requis de signatures pour déposer sa candidature à la CENA. Le parti dispose encore de 48 heures pour compléter son dossier auprès de la CENA, faute de quoi il sera exclu de la course à l’élection présidentielle de 2026.

A.A.A

16 octobre 2025 par ,