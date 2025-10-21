mardi, 21 octobre 2025 -

Journée scientifique de l’économe béninoise 2025

James Robinson, Prix Nobel d’économie 2024 attendu à Cotonou




Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025 se tiendront les 27 et 28 novembre à Cotonou. C’est avec la présence exceptionnelle du Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024. Chercheur de renom, il viendra partager son expertise sur les liens profonds entre institutions politiques et développement économique.

« Institutions et Prospérité des Nations » est le thème de l’édition 2025 des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB). Elles se dérouleront du 27 au 28 novembre 2025 à l’hôtel Golden Tulip – Le Diplomate.

Le Professeur James Robinson, Prix Nobel d’économie 2024, est attendu le 27 novembre au Bénin dans le cadre de ces Journées.

Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) s’imposent progressivement comme un cadre de référence pour les échanges entre chercheurs, étudiants, décideurs et partenaires techniques autour des enjeux économiques contemporains. L’édition 2025 bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), partenaire officiel de l’événement.

Le thème des JSEB 2025 met l’accent sur les institutions comme socle de développement durable. À ce titre, la venue du Professeur Robinson prend tout son sens, tant ses travaux ont contribué à renouveler la compréhension des dynamiques économiques à travers le prisme institutionnel.

Une sommité mondiale de l’économie politique

Économiste et politologue, James Robinson est professeur à l’Université de Chicago, où il dirige l’Institut Pearson et occupe la chaire Richard L. Pearson. Il est reconnu pour ses recherches interdisciplinaires qui croisent économie, science politique et histoire. Sa notoriété s’est renforcée avec la parution de plusieurs ouvrages marquants, coécrits avec Daron Acemoglu, dont le célèbre Why Nations Fail (Pourquoi les nations échouent), traduit en plus de 40 langues.

Ses recherches portent sur les relations entre les institutions politiques, le pouvoir et la prospérité des sociétés. En 2024, ses travaux ont été récompensés par le Prix Nobel d’économie, partagé avec Acemoglu et Simon Johnson, pour leur contribution à la compréhension des mécanismes institutionnels du développement économique.
M. M.

21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




