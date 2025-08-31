Jacques Okoumassoun représente le Bénin en Ouzbékistan

Le président de la Fédération béninoise d’escrime (FBE), Jacques T. Okoumassoun a participé aux travaux de la 5e Conférence intercontinentale de la Fédération internationale d’escrime (FIE), tenus les 30 et 31 août 2025 à l’hôtel Hyatt Regency de Tashkent en Ouzbékistan.

« Développement global de l’Escrime dans le monde. Problèmes, Solutions et Innovations », c’est la thématique au cœur de la 5e Conférence intercontinentale de la FIE. Représentant le Bénin à ces assises internationales sur l’Escrime, le président de la FBE a vanté le modèle béninois actuellement en cours d’implémentation sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. L’Escrime béninoise d’après lui, affole les compteurs et force l’admiration. Ceci, malgré les moyens limités. « Malgré nos moyens limités, nos jeunes athlètes font preuve de résilience et de qualité indescriptible », a-t-il observé évoquant les 1ers Jeux Scolaires Africains d’Alger où l’équipe béninoise a décroché la breloque face à l’équipe algérienne sur ses propres installations.

Ces prouesses selon Jacques T. Okoumassoun, sont rendues possibles grâce à la volonté du chef de l’Etat Patrice Talon et de son gouvernement, notamment le ministre des sports, Benoît Dato. Il a exhorté à accompagner « véritablement » certaines disciplines élitistes dont l’Escrime pour des résultats probants lors des grandes compétitions internationales.

