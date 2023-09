Jacques Ayadji nommé directeur des transports terrestres et aériens

En Conseil des ministres, mercredi 13 septembre 2023, Jacques Ayadji a été nommé directeur des transports terrestres et aériens.

Nouveau poste pour Jacques Ayadji au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable. Il est désormais le Directeur des transports terrestres et aériens. Avant sa nomination, le président du parti Moele-Bénin occupait le poste de directeur général des infrastructures au ministère du Cadre de vie et des transports, en charge du développement durable.

Akpédjé Ayosso

13 septembre 2023