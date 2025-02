Jacques Ayadji échange avec les acteurs du secteur du transport routier

Le ministre conseiller en charge des infrastructures et du cadre de vie, Jacques Ayadji a eu, mardi 25 février 2025, une séance avec les acteurs du secteur du transport routier. C’est à la Direction du Transport Terrestre et de l’Aviation (DTTA) en présence des cadres du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, le Préfet de l’Atlantique, le Directeur Général de la Police Républicaine.

Échanger sur les défis et trouver des pistes de solutions pour améliorer la sécurité routière tout en réduisant les cas d’accidents. C’est l’objectif de la séance entre les acteurs du transport router et le ministre Conseiller Jacques Ayadji. « Les accidents routiers causent plus de décès que les maladies au Bénin. Pour inverser cette tendance, il est impératif de travailler sur la sécurité, l’amélioration des infrastructures et la responsabilisation des acteurs du secteur », déclaré Jacques Ayadji.

La rencontre a été l’occasion pour les acteurs de faire part de leurs préocuupations. « Nos outils de travail sont vétustes. Il n’y a pas de politique visant à nous permettre d’acquérir des véhicules récents et performants. Pourquoi cela ne se fait-il pas ici, comme ailleurs ? », a confié Alhassan Baboni, représentant de la Centrale des Organisations Syndicales des Conducteurs, Transporteurs et Travailleurs Assimilés du Bénin (COSYCOTRAB). Il souligne aussi la surcharge des véhicules. Alhassan Baboni n’a pas manqué de saluer la qualité des infrastructures routières.

Selon le vice-président des transporteurs par autocar Pascal Tahoulan, certaines sociétés informelles ne paient ni impôts ni taxes et cassent les prix, ce qui met en péril leur activité. A l’en croire grâce aux formations menées en collaboration avec le CNSR, il a été constaté une amélioration des comportements sur la route. « Nous demandons à ce que ces sessions de formation soient renforcées », a-t-il ajouté.

La séance a été aussi l’occasion de se prononcer sur le lancement du Centre de Traitement des Contraventions (CTC), la réduction de la vitesse sur les routes et la professionnalisation du métier de transporteur. Pour le ministre Conseiller Jacques Ayadji le renforcement de la coopération est nécessaire pour améliorer la sécurité routière. « Nous devons tous prendre conscience des risques et agir pour les réduire », a-t-il indiqué. Le ministre Conseiller a également exhorté les conducteurs et transporteurs au respect des règles du Code de conduite.

« La Police Républicaine entend jouer pleinement sa partition en matière de police routière », a affirmé le Directeur Général de la Police Républicaine, Brice Kokou Allowanou. Le ministre conseiller et les directeurs généraux se sont ensuite rendus sur le parc de chargement de Jonquet pour sensibiliser les conducteurs.

A.A.A

