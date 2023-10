JUSTE DES ARNAQUEURS !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que le gouvernement étant en train de trouver les moyens de rendre moins illicite et surtout moins dangereux le commerce de l’essence kpayo, il s’est trouvé quelques-uns de mes Neveux et Nièces qui se sont mis à réfléchir tout haut, sur la possibilité de trouver une solution également, pour l’activité des jeunes Gayimen, qui peuplent par centaines, nos prisons depuis peu …

Il s’agirait par exemple, d’en faire des hackers officiels de la République en leur louant des bureaux climatisés et en les dotant d’ordinateurs et portables, dans le cadre de la guerre moderne permanente en temps de paix, qu’est celle, informatique.

Mais vous mes Neveux et Nièces qui rappelez que l’immense majorité de ces jeunes appelés Gayimen, ne connaissent rien en Informatique sauf le clavier, et qu’ils sont juste de jeunes arnaqueurs, champions du mensonge persuasif parfois mystique, on ne peut pas dire que vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

