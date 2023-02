JUGEMENT EN FEU

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que depuis le drame de Dassa, il se trouve sur les réseaux sociaux, quelques huluberlus pour crier " Encore le feu ! Encore le feu" à chaque mèche de bougie qu’ils voient allumée quelque part ; et même que certains parmi eux à la jugeote complétement calcinée, vont chercher impunément de viellées images d’incendies pour nourrir la nouvelle trouvaille, qui postule que "le pays brûle", parce que les Béninois ou leurs dirigeants ont commis des péchés spéciaux, dont l’expiation passerait par des sacrifices dont eux se nourrissent peut-être des cendres ...

On imagine bien que ceux-là vivraient en Turquie ou en Syrie, où après les 41.000 morts la Terre continue de trembler,qu’ ils trouveraient que ce sont les Turcs et les Syriens qui ont tué Al-Qasim, le fils ainé du Prophète Mahomet, ou qu’il y a un Sakpata dieu de la Terre, qui réclamerait quelques poulets et bœufs à Assad ou à Erdogan...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui dites que vos cousins pyromanes là, seraient Turcs ou Syriens qu’ils filmeraient les secousses des Zémidjan dans les trous pour crier au tremblement de terre, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

