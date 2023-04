JFAD organise en mai prochain, un forum des étudiants

Jeunes filles actrices du développement (JFAD) organise dans le cadre de l’initiative "We go for change" un forum des étudiantes et étudiants sur les violences basées sur le genre (VBG) en mai prochain sur le campus d’Abomey-Calavi. En prélude à cet événement, l’organisation qui œuvre à l’élimination des violences basées sur le genre, et à la promotion des droits et santé sexuelle et reproductive a organisé une conférence de presse dans l’après-midi du samedi 15 avril 2023 à American Corner de l’Université d’Abomey-Calavi. Le point des activités réalisées depuis le lancement de ‘’We go for change’’ en juillet 2022, et les projections dans l’avenir ont été exposés aux professionnels des médias.

Dans le cadre de l’initiative "We go for change", Jeunes filles actrices de développement organise en mai prochain, un forum des étudiantes et étudiants à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). L’objectif de cet événement selon les organisateurs, vise à « co-créer une feuille de route ou un plan d’actions pour intensifier les actions visant à éliminer les violences basées sur le genre en milieu universitaire, et favoriser le bien être des étudiantes ». De façon spécifique, il s’agira de mobilier les autorités de l’Université d’Abomey-Calavi, les étudiants et les organisations estudiantines pour réfléchir et identifier les actions durables pour lutter contre les VBG ; mener le plaidoyer auprès des autorités de l’UAC pour la vulgarisation des nouvelles lois, et accompagner véritablement les victimes ; sensibiliser toute la communauté estudiantine aux fins de dénonciation des violences, et l’adoption de nouvelles mentalités et attitudes ; soutenir la création/le renforcement de la TASK FORCE des étudiants (es), les organisations estudiantines et des autorités du campus pour l’élimination des VBG.

Pour Aïchatou SALIFOU, assistante du projet ‘’We go for change’’, et chargée de communication projet de JFAD, il est important pour les jeunes étudiantes d’assister à des espaces de discussion sur les violences basées sur le genre pour mieux parler de ce qu’elles ressentent car, souligne-t-elle, « un soutien émotionnel peut les appuyer du jour au lendemain ». « Savoir que les violences basées sur le genre existent ne veut pas dire qu’on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mieux en parler », a fait observer la chargée de communication projet de JFAD insistant sur la nécessité de « dénoncer et de briser le silence, de cultiver la tolérance zéro face aux violences basées sur le genre, et à tout genre de violence sexuelle et sexiste ». « Un simple tapogage peut conduire à un viol ou à un harcèlement sexuel ou à un suicide », a-t-elle poursuivi exhortant les jeunes filles à briser le silence et à pouvoir dénoncer tout type de violence effectué à leur encontre. Le forum fait savoir Aïchatou SALIFOU, sera l’occasion d’aider à renforcer le plaidoyer pour qu’il y ait plus de ressources et d’actions pour des personnes sans voix qui n’arrivent pas à s’exprimer librement.

Activités réalisées et projections dans le futur

La chargée de communication de JFAD et ses collaborateurs ont abordé au cours de la rencontre avec les journalistes, les activités réalisées depuis juillet 2022 dans le cadre de l’initiative ‘’We go for change’’. Au titre des activités réalisées, elle a cité entre autres, des séances de travail avec des officiers de police judiciaires, les étudiantes et les organisations féministes ainsi que les défenseurs de droits humains ; des ateliers de désapprentissage et d’apprentissage du sexisme, des échanges autour de la pensée féministe et sur la manière de lutter contre les VBG ; des séances de sensibilisation à Zoundja sur les violences basées sur le genre, la culture de la tolérance zéro face aux VBG, les processus de dénonciation ; etc.

Outre ces activités déjà réalisées, JFAD projette dans l’avenir, organiser des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles en milieu universitaire ; la mise en place et l’animation des espaces santé et bien-être ; des séances de plaidoyer sur le campus, et le forum des étudiantes et étudiants qui demeure d’après les organisateurs, « une activité de mobilisation collective, de dialogue, de renforcement du plaidoyer, de sensibilisation et d’éducation féministe populaire pour un campus plus sûr sans violences basées sur le genre ».

