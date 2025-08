Dans une atmosphère de fierté et de recueillement, le Bénin célèbre son 65e anniversaire d’indépendance ce vendredi 1er août 2025. Au terme du traditionnel défilé militaire à Cotonou, le Chef de l’État Patrice Talon a livré une lecture personnelle et collective du parcours de la nation tout en appelant les citoyens, à poursuivre la marche vers un avenir meilleur.

« Nous avons parcouru un chemin merveilleux ensemble, difficile certes, mais merveilleux », a confié le président Patrice Talon avec émotion, tout en exprimant sa gratitude envers le peuple béninois. Pour le président, les transformations engagées depuis plusieurs années traduisent la capacité du pays à se réinventer : « Le Bénin s’est démontré à lui-même et au monde entier que les changements sont possibles, que le développement est possible, même s’il est lent. Désormais, l’espoir est permis », a-t-il déclaré.

Reconnaissant avoir fait face à des défis, Patrice Talon a affirmé avoir œuvré avec sincérité, lucidité et détermination :« J’ai personnellement le sentiment que j’ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu’au bout de mes efforts, de mon imagination, de mes réflexions, de tout ce que je possède comme potentiel », a-t-il indiqué.

Le président de la République a aussi saisi l’occasion pour demander pardon à ses concitoyens. « J’ai travaillé avec bonne foi, même si j’ai pu me tromper souvent, n’étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire à notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir », a déclaré le chef de l’Etat. Il a appelé à la confiance mutuelle pour construire un destin commun.

S’adressant particulièrement à la jeunesse, le président a lancé un message d’encouragement et de foi en l’avenir. « Qu’ils aient confiance en eux-mêmes, confiance au Bénin, et d’accompagner cette dynamique qui est en cours par tous les moyens, chacun dans son domaine, de talents, de prédilection, de compétences, d’engagement », a ajouté Patrice Talon.

En ce 1er août, le président de la République a voulu transmettre un message fort : celui d’un Bénin debout, fier, en marche vers un avenir plus radieux. Patrice Talon achève son second mandat en mai 2026.

1er août 2025 par ,