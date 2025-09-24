mercredi, 24 septembre 2025 -

Présidentielles de 2026 au Bénin

Isidore Hounhuèdo emballe Zagnanado pour le duo Wadagni-Talata




A la faveur d’une séance de restitution tenue le weekend écoulé à Zangnanado, dans la 24e Circonscription électorale (CE), le Dr Isidore Hounhuèdo , militant engagé du parti Bloc républicain (BR), a fait le point des différentes décisions prises par le Bureau exécutif national du BR au cours de ses dernières sessions à Cotonou.

Au niveau du Bloc républicain, l’un des deux grands partis soutenant les actions du chef de l’Etat Patrice Talon, d’importantes décisions ont été prises lors des deux dernières sessions ordinaires du Bureau exécutif national. Au nombre de celles-ci, figurent la réintégration de militants autrefois suspendus, et la désignation de Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata comme porte-étendard de la mouvance présidentielle aux élections présidentielles très attendues de 2026 au Bénin.

Face à sa base, Isidore Hounhuèdo a souligné que la levée de sanction contre des militants vient « rétablir l’unité et renforcer la cohésion » au sein de la famille politique.
A l’annonce de la deuxième décision, celle relative à la validation de la candidature du ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, et de sa colistière, Mariam Chabi Talata, actuelle vice-présidente de la République par la majorité présidentielle, c’est avec un tonnerre d’applaudissements que les populations ont reçu l’information, saluant la vision éclairé du président Abdoulaye Bio Tchané. L’homme selon les populations de Zagnanado, est un guide politique qui sait prendre les bonnes décisions.
Isidore Hounhouèdo, au cours du brillant exposé qu’il a présenté, a précisé que « depuis la désignation du ministre d’État Romuald Wadagni, le travail a déjà commencé dans la 24ᵉ circonscription, notamment ici à Zangnanado ». Il a exhorté à l’occasion, le public composé majoritairement d’élus locaux à « investir le terrain, porter ce message dans chaque ménage et transformer cette adhésion en victoire éclatante ».
Désormais bien informés et très aguerris, les militantes et militants BR de Zagnanado se sont engagés à investir coins et recoins pour une large victoire de la mouvance aux prochaines joutes électorales.

F. A. A.

24 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




