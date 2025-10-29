mercredi, 29 octobre 2025 -

Affaire domaniale à la CSAF

Isidore Gnonlonfoun relâché après sa garde-à-vue




L’ex maire de la ville de Cotonou Isidore Gnonlonfoun et l’ex directeur des affaires domaniales, Martial Dègla Abobo ont été relâchés dans l’après-midi de ce mercredi 29 octobre 2025, après une journée de garde-à-vue dans le cadre d’une procédure judiciaire à la Cour spéciale des affaires foncières (CSAF).

Isidore Gnonlonfoun et Martial Dègla Abobo libres de tout mouvement après une journée de garde-à-vue. Ces deux anciens responsables de l’administration municipales ont été interpellés dans la journée du mardi 28 octobre dans le cadre d’une enquête judiciaire sur l’attribution de parcelles au profit de la collectivité Hounguè à Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou durant la période 2017-2020. Une affaire qui aurait induit l’établissement et la modification de documents administratifs.
Désormais libres de tout mouvement, on ignore si les deux responsables ont été totalement blanchis dans le dossier ou s’ils bénéficient d’une liberté provisoire.

F. A. A.

29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




