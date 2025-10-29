mercredi, 29 octobre 2025 -

Affaire domaniale à Cotonou

Isidore Gnonlonfoun et un ancien cadre de la mairie arrêtés




L’ancien maire de la ville de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, n’est plus libre de ses mouvements Il a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à une affaire domaniale.

Isidore Gnonlonfoun, ex maire de la ville de Cotonou, et Abobo Comlan Dègla Martial, ex directeur des affaires domaniales de la mairie de Cotonou sont placés en garde-à-vue. Ces deux anciens responsables de l’administration municipale ont été interpellés par le parquet de la Cour spéciale des affaires foncières (CSAF), dans le cadre d’une enquête sur plusieurs parcelles situées à Agla, et attribuées selon Le Potentiel, à la collectivité Hounguè. Les enquêteurs selon le média, cherchaient à comprendre les conditions dans lesquelles certains documents administratifs ont été établis ou modifiés au moment où Isidore Gnonlonfoun dirigeait la ville, capitale économique du Bénin.
Ancien député, Isidore Gnonlonfoun a occupé le poste de conseiller technique aux Affaires Administratives, chargé du suivi de la Décentralisation du Président de la République, puis ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




