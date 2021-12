Une française plumée à Grand Popo

Arrivée au Bénin pour des projets personnels, Isabelle David a vu son séjour écourté après la mort de son compagnon Jean-Pierre Prolong. Dès lors commença pour elle l’enfer. Elle clame être victime d’abus de confiance et d’arnaques de la part de son compatriote français Jean Claude Berrouet.

L’histoire d’Isabelle David est une histoire triste qui met en cause les relations que l’on devrait avoir avec ses compatriotes en terre étrangère.

En effet, un couple français a pris le risque de tout quitter dans leur pays pour s’installer au Bénin. Isabelle David et Jean-Pierre Prolong sont donc entrés au Bénin le 3 octobre 2017 via l’aéroport international G. Eyadema de Lomé (Togo) sur le vol Air France AF 306. Ils se sont installés à Ayi-Guinnou dans l’arrondissement d’Agoué, commune de Grand-Popo, où ils ont pu acheter un lopin de terre au nom d’Isabelle David.

Malheureusement, le temps pour eux de s’installer convenablement afin de mettre en route leur projet, la mort a frappé Jean-Pierre Prolong le 23 juillet 2018.

Seule en terre étrangère avec le corps inanimé de son compagnon sous les bras, Isabelle devrait alors faire face à son destin. Dans la foulée, elle reçoit la proposition d’aide d’un de ses compatriotes résidant à Grand-Popo, Monsieur Jean-Claude Berrouet. Elle n’a pas hésité à accepter la main tendue de ce dernier. A partir de cet instant, Isabelle se croyait enfin soutenue et s’est complètement confiée au couple Berrouet. A en croire Isabelle, M. Berrouet a tout fait pour que les obsèques de Jean-Pierre se passent dans les normes requises.

Pendant que les obsèques de son compagnon s’organisaient et pour sécuriser leurs biens, M. Berrouet a également proposé un local pour servir de magasin. Tous ces biens étaient en proie au pillage des riverains. Jusqu’alors, tout se passait bien pour Isabelle, même si elle s’étonnait qu’aucun autre Français ne venait lui rendre visite. En quelque sorte, elle se sentait isolée.

Après les obsèques de son compagnon le 10 Août 2018, Isabelle devrait retourner en France. Elle décide de liquider tous les biens. C’est le début d’un différend entre Isabelle David et Jean-Claude Berrouet.

Non règlement des frais de vente de parcelle et autres biens

Après l’enterrement de son conjoint, Isabelle devrait repartir en France laissant derrière elle tous ses rêves inachevés. Ayant placé toute sa confiance en l’homme qui lui a tenu la main pendant les moments difficiles de son séjour au Bénin, Isabelle donne procuration à M. Bérrouet pour liquider tous ses biens et lui envoyer les sous une fois les ventes effectuées. Il s’agit d’une parcelle d’une valeur de 4475 euros, un conteneur et des appareils électroménagers évalués à près de 20.000 euros selon elle. Seulement après son départ du Bénin, les choses n’ont plus tourné comme elle l’espérait.

La parcelle a été vendue. Le containeur aussi. Ainsi que certains biens. Seulement jusqu’à présent, Isabelle n’a pas reçu de M. Berrouet les actes de vente et la totalité des sommes afférentes.

Pour le terrain, il m’a versé une fois 1.000 euros et une autre fois 1.542 euros sur les 4.475 euros que vaut la parcelle. Mes biens et la parcelle sont évalués à près de 20.000 euros, laisse entendre Isabelle David.

En effet, pour son aventure africaine, elle a vendu sa maison et a ramassé tous ses biens de la France. ’’J’ai travaillé 30 ans pour m’offrir tout cela et partir au Bénin pour créer mon projet. J’ai tout perdu du jour au lendemain et je suis revenu en France avec 150 euros.’’, se lamente Isabelle la mort dans l’âme. Eh oui, elle est retournée en France sans rien, sans argent et surtout sans son compagnon, comptant sur la vente de ses biens pour récupérer un peu de son investissement. ’’M. Berrouet me doit 20.000 euros. Mes affaires qui sont chez lui, des affaires soit disant volées. Alors qu’il était censé les protéger. Il n’a jamais voulu m’envoyer les papiers de la plainte de vol, je ne sais pas pourquoi’’, martèle Isabelle. Outre les 2.542 euros reçus sur la prétendue vente de parcelle, M. Berrouet a transféré à Isabelle entre 2018 et 2020, une somme totale de 2.470 euros représentant les objets appartenant à Isabelle vendus avant le départ de cette dernière du Bénin. Pascal, un témoin des faits à qui Isabelle a donné procuration pour porter plainte contre M. Berrouet au Bénin, a attesté que rien n’est clair dans les transactions effectuées par M. Berrouet. Pascal a déposé la plainte le 20 août 2020 au commissariat de Grand-Popo sous la référence RP n°502/20. Il s’étonne de la façon dont les choses se sont passées. ’’Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas donner les papiers des ventes si tout était clair’’, signifie-t-il.

Jusqu’à présent, Isabelle affirme ne recevoir aucun document des ventes de ses biens ni de la parcelle, ni du container. Ce qui rend flou le comportement de M. Berrouet, dit-elle.

Malgré les accusations qui pèsent sur lui, Jean-Claude Berrouet ne reconnait pas les faits à lui reprochés.

La part de vérité du sieur Berrouet

M. Berrouet ne se retrouve pas dans les déclarations d’Isabelle David et l’accuse, à son tour, de diffamation. ‘’J’ai tout fait pour cette dame. Je ne la connaissais même pas jusqu’à la mort de son conjoint. C’est de la mairie de Grand-Popo qu’on m’avait appelé en tant que Français pour me présenter la situation. J’ai tout mis en œuvre pour que son conjoint soit enterré dignement. J’ai effectué toutes démarches administratives tant au niveau de la mairie qu’au niveau de notre consulat. Pour que ses affaires ne soient pas vandalisées, j’ai octroyé un local pour les emmagasiner. Après l’enterrement de Jean-Pierre, je l’ai aidée à rentrer en France. Je ne lui dois rien. Par l’intermédiaire de mon avocat, je lui ai transféré ses sous et vous voulez en savoir plus, prenez contact avec mon avocat. Je ne dois rien à Isabelle, absolument rien’’, dit fermement Jean-Claude Berrouet pour se défendre. Joint, l’avocat n’a pu rien dire car étant souffrant. En clair, M. Berrouet ne reconnait pas devoir quoi que ce soit à Isabelle David qui, entre temps, a porté l’affaire au niveau du consulat de France au Bénin.

Le silence inquiétant de l’ambassade

Dans ses tourments avec Jean-Claude, Isabelle a saisi le consulat et l’ambassade de France au Bénin. Mais c’est un silence lourd qu’elle a eu comme toute réponse. ‘’Ni l’ambassade, ni le consulat n’a voulu m’aider. Pascal a porté plainte pour moi au commissariat de Grand-Popo, je n’ai pas eu de suite non plus. Je ne comprends pas pourquoi personne ne veut m’aider. Je ne comprends pas pourquoi personne ne fait rien pour que Jean-Claude arrête de s’occuper des compatriotes français, de les arnaquer et de profiter de leur malheur pour s’enrichir’’, déplore Isabelle. L’ambassade est donc interpelée pour tirer cette affaire au clair afin de situer les responsabilités.

Isabelle David se dit victime d’arnaque et appelle l’ambassade de France au Bénin à la rescousse.

R. K.

