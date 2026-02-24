mardi, 24 février 2026 -

Vie des partis politiques au Bénin

Iréné Agossa nommé porte-parole de l’UP-R




La Direction Exécutive Nationale (DEN) de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a désigné, lundi 23 février 2026, Iréné Agossa comme porte-parole du parti, selon une décision rendue publique à l’issue de sa séance hebdomadaire.

Iréné Josias Agossa est le nouveau porte-parole du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R). Il a été désigné, lundi 23 février 2026, par la Direction Exécutive Nationale (DEN) du parti.

Figure connue du paysage politique béninois, Iréné Josias Agossa a fondé en 2022 le parti Restaurer La Confiance (RLC), dont il assurait la présidence, avec pour ambition de participer aux élections. Un an plus tard, en mai 2023, le RLC a été dissous à l’issue d’un congrès extraordinaire, actant le ralliement de ses responsables à l’UP-R. Ce repositionnement consacrait l’ancrage de Iréné Agossa au sein de la mouvance présidentielle.

Avant la création du RLC, Iréné Josias Agossa avait également milité au sein du parti d’opposition Les Démocrates, qu’il avait quitté à la suite de divergences internes.

Avec cette nomination, Iréné Josias Agossa va assurer officiellement la communication politique de l’UP-R, relayer les positions du parti dans le débat public et servir d’interface à l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026.
M. M.

24 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




