Intox : Aucune résidence de Boni Yayi au Bénin n’est encerclée

Après l’échec de la mutinerie du 7 décembre 2025, le Bénin continue de faire l’objet d’agressions massives. Cette fois c’est via les réseaux sociaux que la bataille fait rage dans l’optique d’amener les paisibles populations à une insurrection généralisée. La dernière publication qui corrobore cette thèse vient de la page facebook dénommé Camarade Bamboss ou sans vergogne , on pouvait lire :Urgent Bénin : La résidence de l’ex président de Boni Yayi vient d’être encerclée par des hommes armés

C’est Faux ! Archi Faux . Aucune résidence de l’ancien président de la République aussi bien à Cotonou qu’à intérieur du pays n’est encerclée par l’armée.

13 décembre 2025 par