dimanche, 28 septembre 2025 -

266 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Lutte contre la cybercriminalité en Afrique

Interpol arrête 260 cyberescrocs de 14 pays dont le Bénin




Au terme d’une opération d’envergure dénommée Contender 3.0, l’Interpol (Organisation internationale de police criminelle) a procédé à l’interpellation de 260 présumés cybercriminels au Bénin et dans 13 autres pays d’Afrique. L’annonce a été faite, vendredi 26 septembre 2025, sur son site internet.

Interpol réalise une grosse moisson dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité en Afrique. 260 présumés cybercriminels ont été arrêtés lors de l’opération Contender 3.0, menée sur la période du 28 juillet au 11 septembre 2025, dans 14 pays africains à savoir, l’Angola, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, la Zambie et le Bénin. Les mis en cause selon Interpol, ont fait 1 463 victimes à qui ils ont soutiré près de 2,8 millions de dollars, soit environ 1,57 milliard de francs CFA.

Leurs modes opératoires reposent sur des pratiques d’escroquerie en ligne basées sur l’utilisation de faux profils des identités falsifiées et des images volées pour tromper leurs victimes ; la sextorsion ; l’usurpation des identités de célébrité ; la création de faux profils destinés à manipuler des personnes vulnérables et les inciter à partager des images intimes aux fins de leur faire du chantage.

Selon les données de l’Interpol, Contender 3.0 a permis le démantèlement de 81 infrastructures de cybercriminalité. Dans ces infrastructures, 1 235 appareils électroniques ainsi que des clés USB, des cartes SIM et de faux documents ont été saisis.

L’Organisation internationale de police criminelle à travers son directeur exécutif par intérim des services de police, Cyril Gout, rassure de la détermination d’Interpol à « perturber et à démanteler les groupes qui s’attaquent aux personnes vulnérables en ligne ».

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Bénin se dote d’un robot de déminage


27 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin, les Forces de défense et de sécurité (FDS), viennent d’être (…)
Lire la suite

Un militaire et un policier poursuivis pour désertion


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Devant la Cour de répression des infractions économiques et du (…)
Lire la suite

20 ans de prison à un homme pour viol sur mineures


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Le gouvernement autorise le recrutement de 715 policiers


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

5 Béninois enlevés par des groupes armés libérés


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après plusieurs semaines de détention par des groupes armés, 5 (…)
Lire la suite

Des terroristes retrouvés morts après l’attaque du commissariat


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce dimanche 14 septembre 2025, trois corps sans vie des individus (…)
Lire la suite

Un réparateur de téléphones écope 18 mois de prison


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Un technicien en téléphonie mobile a été condamné, vendredi 12 (…)
Lire la suite

Un conducteur de tricycle condamné à 3 mois de prison pour outrage à la (…)


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de Cotonou a condamné, ce vendredi 12 (…)
Lire la suite

18 personnes arrêtées pour avoir fait leurs besoins en pleine rue


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Dix-huit (18) personnes ont été interpellées, ce jeudi 11 septembre (…)
Lire la suite

Des responsables de la SBEE en prison pour abus de fonction


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs cadres de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) (…)
Lire la suite

L’armée repousse une attaque à Kalalé


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Forces de défense et de sécurité ont repoussé une attaque de (…)
Lire la suite

511 kg de chanvre indien saisis à Sèmè-Podji


9 septembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine a saisi 14 sacs de chanvre indien lors d’une (…)
Lire la suite

Une RAV4 abandonnée avec 61 kg de chanvre indien


5 septembre 2025 par Marc Mensah
Une patrouille de police a intercepté, mercredi 3 septembre, un (…)
Lire la suite

358 rangers intègrent le corps des gardes forestiers


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 3 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Plusieurs ghettos démantelés sur la berge de Dantokpa


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une opération d’envergure menée ce mardi 2 septembre 2025, (…)
Lire la suite

Deux hommes d’affaires déposés en prison


30 août 2025 par Marc Mensah
Deux hommes d’affaires ont été placés en détention provisoire, jeudi 28 (…)
Lire la suite

1,5 million FCFA de faux billets saisis à Nikki


29 août 2025 par Marc Mensah
Une opération de la Police républicaine a permis l’interpellation de (…)
Lire la suite

Un commissariat de Police installé à Oké-Owo


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le village de Oké-Owo, situé dans la commune de Savè, département des (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires