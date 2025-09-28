Interpol arrête 260 cyberescrocs de 14 pays dont le Bénin

Au terme d’une opération d’envergure dénommée Contender 3.0, l’Interpol (Organisation internationale de police criminelle) a procédé à l’interpellation de 260 présumés cybercriminels au Bénin et dans 13 autres pays d’Afrique. L’annonce a été faite, vendredi 26 septembre 2025, sur son site internet.

Interpol réalise une grosse moisson dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité en Afrique. 260 présumés cybercriminels ont été arrêtés lors de l’opération Contender 3.0, menée sur la période du 28 juillet au 11 septembre 2025, dans 14 pays africains à savoir, l’Angola, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, la Zambie et le Bénin. Les mis en cause selon Interpol, ont fait 1 463 victimes à qui ils ont soutiré près de 2,8 millions de dollars, soit environ 1,57 milliard de francs CFA.

Leurs modes opératoires reposent sur des pratiques d’escroquerie en ligne basées sur l’utilisation de faux profils des identités falsifiées et des images volées pour tromper leurs victimes ; la sextorsion ; l’usurpation des identités de célébrité ; la création de faux profils destinés à manipuler des personnes vulnérables et les inciter à partager des images intimes aux fins de leur faire du chantage.

Selon les données de l’Interpol, Contender 3.0 a permis le démantèlement de 81 infrastructures de cybercriminalité. Dans ces infrastructures, 1 235 appareils électroniques ainsi que des clés USB, des cartes SIM et de faux documents ont été saisis.

L’Organisation internationale de police criminelle à travers son directeur exécutif par intérim des services de police, Cyril Gout, rassure de la détermination d’Interpol à « perturber et à démanteler les groupes qui s’attaquent aux personnes vulnérables en ligne ».

F. A. A.

28 septembre 2025 par ,